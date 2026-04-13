Teatro Terry se viste de cuerdas esta semana

Celebrarán en Cienfuegos, Concurso Festival de Guitarras Edgardo Martín

El centenario teatro Tomás Terry, Monumento Nacional, acogerá esta semana en sus locaciones más señeras tres de los principales eventos del Festival de Guitarras Edgardo Martín-2026, dedicado esta vez al maestro Francisco I. Rodríguez y a la música latinoamericana.

La Sala Principal hospedará el miércoles 15 el concierto de apertura del evento en el cual puntearan las cuerdas el instrumentista suizo Antipe Dastella, el pinareño Yosniel Rivera y los guitarristas perlasureños Ariadna Cuéllar, Aneisis Gastón, Rocío Toledo y Gabriela Martínez, más la Orquesta de Guitarras Ensemble.

Para el jueves 16 la Sala Ateneo Armando Suarez del Villar brindará su escenario al concierto del afamado guitarrista flamenco Reynier Mariño, mientras el viernes 17 acogerá el espectáculo de clausura y las premiaciones del Concurso del Festival, con el concierto-homenaje Clara Romero In Memorian.

La entrada a las funciones de apertura y cierre del festival por un valor de 30 pesos y el concierto de Mariño a 50.