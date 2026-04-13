Convoca la CTC a celebrar el Primero de Mayo 2026

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), junto a sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), convocó a la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo la consigna movilizativa “La Patria se defiende”.

Tiene lugar la convocatoria en un contexto marcado por la orden ejecutiva del 29 de enero del gobierno de Estados Unidos, que añadió un cerco energético al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba durante más de seis décadas.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias reproduce íntegramente la convocatoria:

CONVOCATORIA AL 1RO DE MAYO 2026.

Queridos trabajadores cubanos:

Ante las amenazas crecientes del gobierno estadounidense, reforzadas con la orden ejecutiva del pasado 29 de enero, que sumó un cerco energético al ya recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, que por más de 65 años nos imponen solo por querer construir una nación digna, soberana e independiente, no hay nada más importante y decisivo hoy que trabajar unidos y crecernos como país.

En medio de este escenario, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), convocan a la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo una idea cardinal y movilizativa: La Patria se defiende.

Celebrar el Primero de Mayo es demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo; es volver a «romper el corojo» como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia; es evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, trascendental declaración de unidad de varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista; es defender, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto expresado el 1ro de mayo del 2000.

Exhortamos a celebrarlo en desfiles y actos, en cada colectivo laboral, bateyes, poblados, municipios y provincias, con la racionalidad que hemos tenido que asumir frente a las restricciones impuestas por el bloqueo recrudecido.

Es un llamado a defender el país, desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate.

Invitamos a los amigos de Cuba en el mundo a que nos acompañen, como cada año, a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. A ellos les agradecemos de antemano por su solidaridad y por tener el valor de compartir nuestra suerte en medio de una amenaza militar real, que lejos de amedrentarnos, nos hace repetir, con optimismo y confianza en la victoria, el verso glorioso de nuestro Himno Nacional: Morir por la Patria es vivir.

«Por Cuba juntos creamos» es la convicción que nos acompañará en esta fecha, impulsando las prioridades definidas por el Partido; para quienes nos preparamos en la defensa de la Patria Socialista; trabajamos por el cambio de la matriz energética; contribuimos a la producción de alimentos; buscamos soluciones a los problemas en cada jornada; es la convicción de los médicos y maestros que no claudican y siguen defendiendo la vida; de quienes somos parte de la Revolución, no por dogmas o fanatismo, sino por convicción, ideas y obra.

Trabajadores, pueblo cubano:

Con los colores vivos de nuestra bandera, con alegría, patriotismo, e inspirados en las enseñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz, a solo meses de las sesiones finales de nuestro vigésimo segundo congreso, la CTC, sus sindicatos nacionales y la ANIR, convocan a un 1 de Mayo que nos estremezca como país desde la unidad y el compromiso de ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, Fidel cumplió y que bajo la conducción del Partido, encabezado por el Primer Secretario Miguel Díaz Canel Bermúdez junto a los trabajadores, no nos dejaremos arrebatar.

¡Viva la Revolución cubana!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!

NOS VEMOS EL 1 DE MAYO