Huellas sureñas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En vísperas de la vigésimo quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en agosto próximo en República Dominicana, proponemos un acercamiento a las vivencias de glorias deportivas y otros destacados cienfuegueros que han dejado su huella en la cita multideportiva regional más antigua del mundo.

El remo, el polo acuático, el atletismo y la esgrima figuran entre las disciplinas donde atletas de la Perla del Sur han alcanzado resultados relevantes, consolidando la presencia cienfueguera en cada ciclo olímpico de esta esperada cita estival.

Rescatar las historias y recuerdos de quienes defendieron los colores de Cienfuegos en los Juegos Centroamericanos constituye una deuda con las nuevas generaciones. Sus hazañas, aunque muchos ya peinen canas, siguen vivas en la memoria colectiva y en el aporte que continúan realizando al deporte perlasureño.

El destacado atleta Vicente Sánchez Vásquez, gloria deportiva del atletismo y presidente de la Comisión Provincial de Atención al Atleta en Cienfuegos, afirma: “Olvidar el pasado resulta imposible, porque sin él no podemos vivir. Revivirlo en estos momentos es muy importante y oxigena a quienes vienen detrás para continuar sumando éxitos en citas centroamericanas.” En esta nueva edición, Cienfuegos ya tiene asegurada una amplia representación de atletas que, sin dudas, pondrán en alto el nombre de Cuba y de la provincia.

Por su parte, Inés Esperanza Borrego Palacios, esposa de una gloria deportiva, considera que esta iniciativa es un reconocimiento justo: “Me parece una idea magnífica dar a conocer o recordar a aquellos deportistas que están un poco olvidados. Es un homenaje a su esfuerzo en épocas pasadas por poner en alto al deporte cubano.”

El realizador e historiador Jorge Luis Mari Ramos añade: “Conocer la historia de estos hombres y mujeres que brillaron en los Juegos Centroamericanos es una noble idea. Muchas de esas personas que fueron campeones caminan a nuestro lado y no lo reconocemos, incluso sus propias familias han olvidado la gloria deportiva que representan.”

La serie “Huellas sureñas”, impulsada por la redacción deportiva de nuestro canal, busca rescatar las memorias de los atletas cienfuegueros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es un esfuerzo por llevar a las nuevas generaciones las hazañas deportivas de Cienfuegos y de toda Cuba, en la voz de sus protagonistas, muchas veces desconocidos pero siempre presentes en la historia del deporte nacional.