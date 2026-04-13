Chico Buarque se despide de Cuba con un mensaje de amor

El cantautor, dramaturgo y escritor brasileño Chico Buarque se despidió este domingo de La Habana a lo grande, con un breve video que resume su amor por Cuba y los cubanos, el cual publicó en su cuenta de Facebook.

Las imágenes muestran el encuentro del trovador y su esposa Carol Proner en el Malecón habanero con cuatro músicos callejeros, al parecer de los que habitualmente ofertan o regalan canciones a quienes disfrutan de la bella vista de la ciudad y el mar en la emblemática cinta costera, lugar de encuentros de enamorados y amistades.

De manera eufórica, evidente en sus expresiones y abrazos, los cubanos manifestaron su entusiasmo por la presencia en el lugar del reconocido artista brasileño a quien invitaron a acompañarlos en la guitarra y las maracas cantando la canción Pequeña serenata diurna de su amigo, el cantautor cubano Silvio Rodríguez.

«Último día en Cuba», escribió Buarque, junto al video en la red social, además de una estrofa de la canción de Silvio de 1975: «Soy feliz/Soy un hombre feliz…», un mensaje y unas imágenes de la bella Habana con las cuales mostró su estado de ánimo por los varios días de estancia en Cuba.

El cantaautor brasileño viajó a La Habana hace cuatro días invitado por Silvio Rodríguez, con quien comparte una amistad de más de cinco décadas para grabar juntos la canción del cubano Sueño con serpientes en los Estudios Ojalá.

Durante su estancia en esta urbe, Buarque y su esposa entregaron una donación de medicamentos al Ministerio de Salud Pública y publicó en redes sociales que su presencia en la isla, es una expresión de solidaridad con el pueblo cubano, ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Chico Buarque sostuvo además un emotivo encuentro con artistas e intelectuales cubanos en Casa de las Américas, con quienes rememoró otros momentos de sus viajes a Cuba y de su vínculo con la cultura de esta nación caribeña y con prestigiosa institución.