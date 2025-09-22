📺 – Intervisión 2025 fue visto por 4 mil millones de espectadores

Foto: Serguéi Bobylev

El Festival Intervisión se convirtió en un espectáculo musical único con realidad aumentada, el cual pudieron disfrutar cuatro mil millones de espectadores en todo el mundo, informó hoy a la prensa el comité organizador.

Además durante el desarrollo del evento trabajaron 500 voluntarios, así como más de 200 periodistas pertenecientes a órganos de prensa de 25 países, entre los que se encontraba Prensa Latina.

La final del concurso internacional musical Intervisión 2025 comenzó el sábado 20 de septiembre en el modernísimo escenario del Live Arena, y culminó en la madrugada del domingo.

En la liza participaron representantes de 22 países: Arabia Saudita, Belarús, Brasil, China, Colombia, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, India, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Qatar, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Tayikistán, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam.

La mayoría de las canciones se interpretaron en los idiomas nativos de los participantes, con motivos y ritmos nacionales. Y las actuaciones fueron evaluadas por un jurado internacional de profesionales de una veintena de países.

Estaba previsto que en la final participaran representantes de los 23 países concursantes, pero la cantante Vassy, que tenía que representar a EE.UU., no pudo actuar «por razones ajenas a los organizadores y a la delegación estadounidense, y debido a la presión política sin precedentes del Gobierno australiano», pues la artista tiene la doble nacionalidad. Los organizadores lamentaron que no pudiera actuar y enfatizaron que EE.UU. participó plenamente a través de Joe Lynn Turner, vocalista de Deep Purple, quien hizo parte del jurado.

Tras la votación final, el vietnamita, Duc Phuc, logró alzarse con el primer lugar del concurso al acumular 422 puntos, seguido por el trío Nomad, de Kirguistán (373 votos) y la solista, Dana la Mir, de Qatar (369).

Durante la final, se anunció que Arabia Saudita sería la sede de la próxima edición del festival musical que se celebrará en septiembre de 2026.