Comienza en Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Sep 22, 2025 #Cuba, #Ejercicio, #ilegales, #prevencion
Durante esta semana se realizará el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, con el propósito de incrementar las acciones de las organizaciones políticas, sociales y de masas, los órganos del Estado, del Gobierno y el Ministerio del Interior.

La acción se centra en la prevención y enfrentamiento a las manifestaciones delictivas, la corrupción, las conductas antisociales, las drogas, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos.

Durante estos días habrá actividades diversas para elevar la preparación de las fuerzas y sus sistemas, comprobaciones, controles de los procesos investigativos, juicios ejemplarizantes, verificaciones para incrementar la labor de los equipos de dirección administrativa y los cuerpos de inspección estatal de los diferentes sectores, así como el control popular, de prevención y atención social.

Se prevén, además, ejercicios de vigilancia y patrullaje, cierres policiales, reuniones profilácticas con el potencial delictivo, acciones para contribuir a agilizar la tramitación de procesos penales y visitas de control al cumplimiento de la legalidad.

El IV Ejercicio debe contribuir a la movilización y activación de los Destacamentos de Vigilancia Cederista, la guardia obrera, las patrullas campesinas y los Destacamentos Mirando Mar.

El Ejercicio coincide en el tiempo con la continuidad de la operación Contra las drogas se gana, que ha incluido actividades preventivas y de enfrentamiento, barrio debates, intervenciones integrales en comunidades, centros estudiantiles y laborales, entre otras acciones.

Por Granma Digital

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

