Ousmane Dembélé es el nuevo Balón de Oro, el mejor jugador del mundo de la temporada pasada. Era el gran favorito, por delante de Lamine Yamal, y la lógica de los números se ha impuesto. Era el máximo goleador y nadie más que él ha contribuido a ganar a su club, con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos, y era el que más títulos había levantado, todos los posibles con el PSG menos el Mundial de clubes, incluida la primera Copa de Europa en la historia de su club. También el famoso criterio del Fair Play le favorecía con respecto a su máximo competidor. Su enemigo estaba en casa, en el hecho de que compañeros como Achraf o Vitinha, le restaran votos entre los 100 periodistas que eligen al mejor, pero al final no fue así.

Dembélé, que acudió a la gala bien acompañado, unas 40 personas entre amigos y familiares, recibió el trofeo de manos de Ronaldinho sin el apoyo de casi todo el PSG, que terminaba de disputar el clásico en Marsella. De esta forma, se convierte en el sexto jugador francés en levantar el Balón de Oro tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022). Es, además, el primer jugador del PSG en lograrlo.

Una temporada excepcional… desde enero

El ex jugador del Barcelona corona así una campaña excepcional, sobre todo desde que arrancó el 2025, donde se desató como el goleador de Luis Enrique jugando de falso nueve. Anotó seis goles en apenas una semana, con dos hat tricks ante el Stuttgart en Champions y después ante el Brest en la Ligue 1. Y a partir de este momento despertó la bestia que llevaba dentro. Resultó decisivo en los cruces ante el Liverpool y el Arsenal, marcando en ambos cruces, y cerrando la competición con ocho goles y seis asistencias en once partidos.

Lo cierto es que Dembélé ha aparecido cuando ya nadie lo esperaba. No hace tanto que para muchos era un futbolista en retroceso, lastrado muchas veces por sus lesiones, y ya a la sombra de estrellas emergentes como Mbappé, Haaland o el propio Vinicius. Su etapa en el Barça fue una carrera de obstáculos, entre sus problemas físicos y su adaptación, pero Xabi se negaba a perderlo pese que la mayor parte en Barcelona le daban por amortizado. No pudo hacer nada, se lo llevó Luis Enrique a París. Tras un primer año compartiendo ataque con Mbappé, la marcha de Kylian le abrió una puerta que para muchos estaba ya cerrada. Hoy tiene su recompensa.

¿Quiénes fueron los ganadores del Balón de Oro 2025?

Naturalmente en esta gala no solo se otorga el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo en cada rama, sino que también se dan varios galardones en distintas categorías que premian lo mejor del balompié en la temporada pasada.

A continuación, te presentamos la lista actualizada con los futbolistas y equipos que recibieron reconocimientos durante la entrega de los premios

Balón de Oro 2025.

Mejor jugador joven: Lamine Yamal (FC Barcelona).

Mejor jugadora joven: Vicky López (FC Barcelona).

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra).

Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG).

Mejor portero: Gianluigi Donnarumma (PSG).

Mejor portera: Hannah Hampton (Chelsea).

Máximo goleador de la temporada: Viktor Gyokeres (Arsenal).

Máxima goleadora de la temporada: Ewa Pajor (FC Barcelona).

Mejor club del año femenino: Arsenal.

Mejor club del año masculino: PSG.

(Con información de Medio Tiempo y Marca)