📺 – Sindy Rosario: «La actuación nace de lo humano»

María Fernanda es un personaje que exige un alto compromiso dramático, al tratarse de una joven profundamente confundida en el plano emocional

Por: María Regla Figueroa Evans

La telenovela Ojo de Agua, transmitida por Cubavisión los lunes, miércoles y viernes, no es solo un espacio de entretenimiento —aunque también lo es—, sino que se erige como una plataforma para reflexionar, comprender mejor conductas que vemos a nuestro alrededor, valorarlas desde distintas perspectivas y aprender de ellas.

En este audiovisual confluyen múltiples maneras de pensar y actuar, encarnadas por actores y actrices cuyas interpretaciones se han ganado paulatinamente el favor del público. Entre las jóvenes figuras destaca Sindy Rosario —María Fernanda en la novela—, quien se distingue por una actuación convincente, plena de matices y emociones.

Atraídos por la fuerza de su desempeño, el Portal de la TVC conversó con la actriz, quien expresó:

«Soy una persona bastante sencilla, muy observadora y sensible, y creo que eso influye mucho en mi manera de trabajar. Me gusta escuchar, entender a la gente, mirar más allá de lo evidente. No separo demasiado quién soy de lo que hago, porque para mí la actuación nace de lo humano».

Antes de ser actriz, ¿qué otros desempeños tuviste?

«Antes de dedicarme por completo a la actuación estudié danza hasta el nivel elemental en la Escuela Vocacional de Arte Regino Eladio Boti, en la ciudad de Guantánamo. Es un centro que ofrece a sus estudiantes una formación integradora a través de la experimentación, la creación y la reflexión sobre los distintos lenguajes artísticos.

«Estudiar allí representó una experiencia que me ayudó a comprender la disciplina y el esfuerzo. Me formó como persona, algo que hoy agradezco, porque me dio herramientas a la hora de construir mis personajes».

¿Cómo llegas al mundo de la actuación?

«La actuación llegó a mí sin esperarla. En noveno grado no pude presentarme al pase de nivel, pero ese mismo año realizaron las pruebas para la escuela de actuación en Santiago de Cuba. Me presenté, aprobé y accedí a los estudios. Al entrar al centro aún no tenía idea de cuánto amaría mi nueva profesión ni de que se convertiría en el centro de mi vida».

Además de Ojo de Agua, ¿en qué otras propuestas audiovisuales has participado?

«He trabajado en otros proyectos audiovisuales como Tras la huella, en el capítulo Mucamas, dirigido por José Víctor Herrera; en la serie Vicarias, de Hamlet Paredes; en el telefilme Barcos de papel, dirigido por Annia Quesada Milord; y en el telefilme El reverso de la moneda, dirigido por Alberto Luberta Martínez.

«Sin embargo, Ojo de Agua ha sido una experiencia especialmente significativa por la complejidad del personaje y la respuesta positiva del público. Debo decir que a María Fernanda comencé a amarla desde la primera lectura del guion».

¿Cómo llegas a Ojo de Agua, una novela que, según afirmas, representa una experiencia especial?

«Llegué a Ojo de Agua a través del proceso de selección habitual. Fue algo mágico, pues desde el primer momento sentí que era un proyecto serio, con una historia profunda y emotiva, y que María Fernanda exigía mucho compromiso dramático por ser una joven emocionalmente confundida.

«En lo espiritual, vive sumergida en una búsqueda constante de amor, comprensión y de un lugar donde sentirse segura. Tiene muchas carencias afectivas, lo que la vuelve vulnerable, impulsiva y contradictoria. Se siente incomprendida».

La conducta de María Fernanda hacia el profesor, ¿es amor adolescente o simple atracción pasajera?

«Ni lo uno ni lo otro. Más que amor, lo que hay entre María Fernanda y el profesor es una conexión emocional muy fuerte. Ella encuentra en él una figura de escucha y apoyo que no tiene en su entorno familiar. El beso que ocurre no es una historia romántica; es un momento de quiebre y confusión emocional que la novela no idealiza».

Con frecuencia, entre el personaje y el actor existen puntos de contacto. ¿Cuáles son los de María Fernanda y Sindy?

«Pienso que la sensibilidad humana, la forma intensa de sentir los conflictos existenciales. Aunque nuestras historias personales son distintas, conecté mucho con sus emociones y sus silencios, que pueden ser los de cualquier joven cubano».

¿Qué hiciste para meterte en la piel del personaje?

«Trabajé mucho desde la observación y la empatía. Pensé en jóvenes reales que viven conflictos familiares similares y no siempre saben cómo expresar lo que sienten. Como actriz, no la juzgué, sino que la comprendí, y eso fue esencial en mi desarrollo actoral».

¿Cuáles fueron las mayores dificultades al asumir a María Fernanda?

«Sostener su carga emocional sin exagerarla. Es un personaje muy intenso y el reto fue mantener la verdad sin caer en extremos que afectaran la veracidad de la actuación».

¿Qué enseñanzas se lleva Sindy de María Fernanda?

«Me deja una mirada más empática y la capacidad de entender que muchas reacciones difíciles provienen de heridas profundas y carencias afectivas no resueltas».

¿En qué medida este personaje puede ser referente para jóvenes que atraviesan situaciones similares?

«Puede ser un referente humano, sobre todo porque es real. No es perfecta ni ejemplar; comete errores, y eso permite que muchos jóvenes se vean reflejados en sus conflictos, su confusión, sus vacíos afectivos y su necesidad de ser escuchados».

¿Qué mensaje enviarías a quienes viven un conflicto familiar semejante al de María Fernanda?

«Les aconsejo que hablen, que pidan ayuda y apoyo. Buscar sostén no es una debilidad; al contrario, permite encontrar maneras saludables de canalizar inquietudes y tomar decisiones correctas».

Ojo de Agua no solo muestra la capacidad femenina de resiliencia y las oportunidades de cambio en un contexto campestre; también expone los perjuicios emocionales que pueden afectar a los adolescentes, encarnados en María Fernanda, marcada psicológicamente por la separación de sus padres, una situación que intenta comprender, aunque le resulta difícil asimilar plenamente.

A su vez, el audiovisual valida la importancia de la conexión familiar como espacio de seguridad: compartir experiencias, expresar emociones y apoyarse mutuamente en momentos de crisis contribuye al bienestar de los jóvenes, reduce el estrés, fortalece la autoestima e inspira resiliencia.