20 datos para conocer a José Martí

José Julián Martí y Pérez (28-1-1853 / 19-5-1895) es el Apóstol de la República de Cuba y Héroe Nacional. Organizó la Guerra de Independencia de Cuba contra España, guerra que lograría lo imposible, la derrota de un ejército profesional de más de un cuarto de millón de soldados. Esa guerra costó sangre, mucha sangre, incluyendo la vida del Apóstol.

Pero José Martí no fue solo un héroe, sino también un poeta, escritor, traductor, estudiante de dibujo, diplomático y amante de las artes. Martí planteó una serie de ideas políticas y sociales acerca de la nación cubana que hoy se tratan de implementar en la sociedad cubana y están presentes en el desandar cotidiano de los cubanos.

A continuación les ofrecemos algunos daos que pueden ayudar a conocer mejor su vida y obra.

Nació en la calle Paula No. 41, La Habana, el 28 de enero de 1853. El 21 de octubre de 1869 Martí ingresa en la Cárcel Nacional acusado de infidencia. En México en 1875 entabla relaciones con Manuel Mercado y conoce a Carmen Zayas Bazán, la cubana que sería su esposa. Al llegar a Guatemala en 1877 trabaja en la Escuela Normal Central como catedrático de Literatura y de Historia de la Filosofía. Concluida la Guerra del 68 vuelve a Cuba el 31 de agosto de 1878, para radicarse en La Habana, y el 22 de noviembre nace José Francisco, su único hijo. El 17 de septiembre Martí es detenido y deportado nuevamente a España, el 25 de septiembre de 1879, por sus vínculos en la Guerra Chiquita. Martí logra llevar a su esposa e hijo el 3 de marzo de 1880 a Ney York. Permanecen juntos hasta el 21 de octubre, en que Carmen y José Francisco regresan a Cuba. Entre 1880 y 1890 Martí alcanzaría renombre en la América a través de artículos y crónicas que enviaba desde Nueva York a importantes periódicos: La Opinión Nacional, de Caracas; La Nación, de Buenos Aires y El Partido Liberal, de México. Posteriormente decide buscar mejor acomodo en Venezuela, a donde llega el 20 de enero de 1881. Fundó la Revista Venezolana, de la que pudo editar sólo dos números. Tras chocar con el caudillismo, tiene que retornar a Nueva York. A mediados de 1882 reinició la labor de reorganizar a los revolucionarios, comunicándoselo mediante cartas a Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 2 de octubre de 1884 se reúne por vez primera con ambos líderes y comienza a colaborar en el Plan Insurreccional Gómez-Maceo. En enero de 1892 redactó las Bases y los Estatutos del Partido Revolucionario Cubano. El 8 de abril de 1892 resultó electo Delegado de esa organización, cuya constitución fue proclamada dos días después, el 10 de abril de 1892. El 14 de marzo fundó el periódico Patria, órgano oficial del Partido. Desde mediados de 1894 aceleró los preparativos del Plan Fernandina, con el cual pretendía promover una guerra sin grandes desgastes para los cubanos. El 8 de diciembre de 1894 redactó y firmó, conjuntamente con los coroneles Mayía Rodríguez (en representación de Gómez) y Enrique Collazo (en representación de los patriotas de la Isla), el plan de alzamiento en Cuba. El 29 de enero de 1895, junto con Mayía y Collazo, firmó la orden de alzamiento y la envió a Juan Gualberto Gómez para su ejecución. Partió de inmediato de Nueva York a Montecristi, en República Dominicana, donde lo esperaba Gómez, con quien firmó el 25 de marzo de 1895 un documento conocido como «Manifiesto de Montecristi«, programa de la nueva guerra. Ambos líderes llegan a Cuba el 11 de abril de 1895, por Playitas de Cajobabo, Baracoa. El 28 de abril de 1895, en el campamento de Vuelta Corta, en Guantánamo, en unión de Gómez firmó la circular «Política de guerra». El 5 de mayo de 1895 tuvo lugar su encuentro con Gómez y Maceo en La Mejorana, donde se discutió la estrategia a seguir. El 14 de mayo de 1895 firmó la «Circular a los jefes y oficiales del Ejército Libertador», último de los documentos organizativos de la guerra, la que elaboró conjuntamente con Máximo Gómez. El 19 de mayo de 1895 una columna española se desplegó en la zona y los cubanos fueron a su encuentro. Martí marchaba entre Gómez y el Mayor General Bartolomé Masó. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse, no obstante, se separó del grueso de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia. Martí cabalgó sin saberlo hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y fue alcanzado por tres disparos que le provocaron la muerte. Sus restos descansan en el Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba y son lugar de recordación para todos los cubanos.

