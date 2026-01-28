Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Presidente de Cuba encabeza tradicional Marcha de las Antorchas

PorPrensa Latina

Ene 27, 2026 #Cuba, #José Martí

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó este martes la tradicional Marcha de las Antorchas en homenaje al Héroe Nacional José Martí, a 173 años de su natalicio.

Junto a las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno, el jefe de Estado acompañó a miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, en la caminata nocturna que parte desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana.

Iluminada por centenares de antorchas, la peregrinación recorre el trayecto hasta el sitio histórico donde José Martí sufrió prisión a los 16 años, en las antiguas Canteras de San Lázaro.

Esta tradición patriótica se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953, cuando la Generación del Centenario, encabezada por el joven Fidel Castro, conmemoró el centenario del natalicio del Apóstol, en un acto que precedió al asalto al Cuartel Moncada.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Cuba

Cuba rinde homenaje este martes a José Martí con Marcha de las Antorchas

Ene 27, 2026 Redacción Perlavisión
Cuba

Convoca el ICS a la segunda edición del Premio Nacional de Comunicación Social 2026

Ene 26, 2026 Redacción Perlavisión
Cuba

Preocupa a Rusia informe de posible bloqueo petrolero a Cuba por EEUU

Ene 26, 2026 Prensa Latina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión