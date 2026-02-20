Perlavisión

20 de febrero: Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo

Feb 20, 2026 #Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo, #efeméride

Cada 20 de febrero se conmemora el Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo, una fecha que busca reconocer el trabajo de quienes registran con imágenes los hechos que marcan la vida social, política y cultural. La jornada pone en valor un oficio clave para el periodismo y la memoria colectiva, muchas veces ejercido en contextos adversos.

Una fecha para destacar un oficio esencial

El Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo se celebra para visibilizar la tarea de quienes, detrás de una cámara, documentan la realidad cotidiana. Su labor permite que la información llegue al público con respaldo visual y constituye un archivo indispensable de la historia reciente.

En televisión, radio, portales digitales y medios gráficos, camarógrafos y fotógrafos cumplen un rol central: son quienes captan escenas únicas, muchas veces en situaciones de riesgo o alta exposición pública. Desde protestas sociales hasta eventos deportivos o culturales, su mirada profesional define cómo se construye el relato informativo.

El valor del registro visual

El aporte de estos trabajadores no se limita a “tomar una imagen”. Implica sensibilidad periodística, rapidez de reflejos y una formación técnica constante. Además, su trabajo resulta fundamental para documentar catástrofes naturales y momentos históricos que, sin ese registro, quedarían en el olvido.

En la era digital, el oficio se transformó: las cámaras son más livianas y los contenidos circulan en tiempo real por redes sociales y plataformas digitales. Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo: contar la realidad con honestidad, criterio profesional y respeto por las personas retratadas.

El 20 de febrero invita a reflexionar sobre la importancia del periodismo visual y a valorar a quienes, desde detrás del lente, construyen memoria todos los días.

En este día, Perlavisión saluda y reconoce a los integrantes de su staff de camarógrafos, y también a los fotógrafos que forman parte del equipo periodístico en medios hermanos y que, con su trabajo cotidiano, contribuyen a informar con imágenes, documentar la realidad y construir la memoria visual de Cienfuegos y del país.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

