Corte Suprema de EE.UU. invalida los aranceles globales de Trump

El buque portacontenedores Rotterdam se prepara para atracar en PortMiami el 17 de febrero de 2026, en Miami, Florida. /Foto: Joe Raedle / Gettyimages.ru

El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró ilegales los fundamentos con los que el presidente Donald Trump impuso aranceles globales y anuló su aplicación, según se desprende de un comunicado del organismo.

La sentencia invalida los aranceles globales impuestos por Trump durante su mandato, tanto los destinados a combatir el tráfico de drogas como los conocidos como ‘aranceles recíprocos’, al considerar que excedieron las facultades legales otorgadas por el Congreso.

El núcleo de la disputa se centró en la interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). La Administración Trump argumentó que esta ley, que permite al presidente «regular» el comercio exterior durante una emergencia nacional, le confería la autoridad para imponer aranceles de manera unilateral y sin límites preestablecidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el poder de «regular» no equivale al poder de «gravar».

John Roberts, presidente de la Corte Suprema, subrayó que la facultad de imponer aranceles es «claramente una rama del poder impositivo». Recordó que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y solo a este organismo, «acceso a los bolsillos del pueblo» a través de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser explícita y clara.

Aranceles

En agosto del pasado año, el presidente Trump impuso aranceles comerciales a múltiples países. Los gravámenes, cuyos montos oscilan entre el 10 % y el 41 %, fueron denominados en una orden ejecutiva como «aranceles recíprocos ajustados».

Al decir del mandatario, los aranceles son «la mejor herramienta» para ayudar a los trabajadores estadounidenses y apoyar a las empresas que producen productos fabricados en EE.UU.

De acuerdo con un reporte de CNN, que cita a dos personas familiarizadas con el asunto, hoy, durante el desayuno con los gobernadores en la Casa Blanca, Trump calificó de «vergüenza» el fallo del Tribunal Supremo esta mañana. Sin embargo, alegan que el mandatario aseguró tener un plan B al respecto.

La devolución, puede ser «un caos», pero «necesario»

Tras declararlos ilegales, en base a los fundamentos con los cuales el presidente Donald Trump los impuso, la Corte Suprema admitió que la devolución de esos aranceles globales podría ser «un caos». Sin embargo, manifestó que «puede ser necesario» para cumplir con los procedimientos legales correctos.

A pie de página, el mayor tribunal estadounidense apuntó que «solo una prueba promete algún tipo de ‘caos’, ya que todas las partes ante nosotros coinciden en que la Constitución no otorga al presidente ninguna facultad independiente para imponer aranceles en tiempos de paz».

El mes pasado, Trump ya había advertido sobre un posible escenario apocalíptico. Alertó que «ascenderían a cientos de miles de millones de dólares» las cifras que tendrían que pagar, «sin incluir la cantidad que los países y las empresas requerirían por las inversiones que realizan en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles».

«Si sumamos estas inversiones, ¡estamos hablando de billones de dólares! Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país. Cualquiera que diga que se puede hacer rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea a esta pregunta tan amplia y compleja», añadió.

Y se trata de la principal ‘arma’ económica de Trump desde su regreso a la Casa Blanca. «Sería algo catastrófico para nuestro país, tengo que ser honesto con ustedes», reconoció a fines del 2025 sobre una declaratoria de ilegalidad de sus aranceles. (Resumen con Actualidad RT)