23 de febrero de 1901: se fundó la Banda Municipal de Conciertos de Cienfuegos

La Banda Municipal de Conciertos de Cienfuegos ofreció su primer concierto en la Plaza de Armas, hoy Parque Martí al día siguiente de su fundación como homenaje al aniversario del «Grito de Baire». Su primer director fue Agustín Sánchez Planas.

Aunque se fundó en febrero, fue en marzo del propio año cuando el Alcalde Leopoldo Figueroa informaba al Ayuntamiento sobre la aprobación de la Banda Municipal de Cienfuegos.

En marzo de 1908 asistió al primer concurso nacional de bandas que se celebró en Cuba, en el Teatro Nacional de la Habana, y obtuvo el segundo premio, superada sólo por la de La Habana.

En febrero de 1911, volvió a obtener el segundo premio en un concurso efectuado con motivo de la Exposición Nacional de la Habana. En 1914 conquistó el primer premio en el Concurso Nacional de Bandas y en 1925 en ocasión de celebrarse otra competencia nacional como parte de las festividades del Capitolio Nacional, logró el segundo premio.

La vinculación con las capas más populares de la población se hace habitual en los conciertos o «retreta» teniendo como sede el Prado y los Parques Martí y Villuendas, hasta convertirse en una arraigada tradición.

En la segunda mitad del siglo XX, ya nombrada oficialmente como Banda Municipal de Conciertos , ameniza las graduaciones de las escuelas de segunda enseñanza, competiciones náuticas, actos por la fundación de la Villa, fiestas populares, cortejos fúnebres, desfiles militares y actos políticos, continuando con sus retretas ahora también en el Paseo del Prado los domingos en la mañana.

Desde su fundación esta institución ha desplegado más de 100 años de labor musical, difundiendo entre la población el conocimiento y el gusto por diferentes autores y estilos musicales.