Aniversario 65 del INDER: remembranzas en Cienfuegos

Fundado el 23 de febrero de 1961 al amparo de la Ley 936, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) arriba este lunes a su aniversario 65. Nacido al calor del triunfo de la Revolución y de su líder, Fidel Castro, es el organismo encargado de impulsar y promover actividades físicas y recreativas que contribuyen al crecimiento individual y social.

Hoy les contamos la historia de Ana Julia Bouza Ortiz, una de esas mujeres cuya vida ha estado dedicada al deporte. Sirva como homenaje a figuras e instituciones devenidas expresión del alcance de la obra que Fidel convirtió en derecho del pueblo.