Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Deportes

Aniversario 65 del INDER: remembranzas en Cienfuegos

PorPrimitivo González Prado

Feb 23, 2026 #aniversario 65, #INDER

Fundado el 23 de febrero de 1961 al amparo de la Ley 936, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) arriba este lunes a su aniversario 65. Nacido al calor del triunfo de la Revolución y de su líder, Fidel Castro, es el organismo encargado de impulsar y promover actividades físicas y recreativas que contribuyen al crecimiento individual y social.

Hoy les contamos la historia de Ana Julia Bouza Ortiz, una de esas mujeres cuya vida ha estado dedicada al deporte. Sirva como homenaje a figuras e instituciones devenidas expresión del alcance de la obra que Fidel convirtió en derecho del pueblo.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

Entrada relacionada

Boxeo Cienfuegos Cuba

Púgiles cubanos firman final perfecta en la Copa Independencia

Feb 22, 2026 Jit Deportes
Cienfuegos Salud

📹 – Especialistas latinoamericanos realizan formación de posgrado en Universidad Médica de Cienfuegos

Feb 22, 2026 Mayelin del Sol Santiago
Ciencias Cienfuegos

Manglares de Cienfuegos, la barrera viva que protege la costa

Feb 22, 2026 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión