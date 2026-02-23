Asfixia y Oxígeno: cuando una campaña nacida en redes sociales llega a la pantalla

(Escrito por: Félix A. Correa Álvarez)

Una campaña concebida para las redes sociales ha encontrado también su espacio en la televisión cubana. Asfixia y Oxígeno son las dos palabras claves que identifican una serie de pequeños clips audiovisuales que resumen, con fuerza testimonial, una realidad cotidiana marcada por la escasez, los apagones y las limitaciones que impactan directamente en la vida del pueblo cubano.

El punto de partida de esta iniciativa se sitúa en un contexto político claramente definido. El pasado 11 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump publicó en su red social Truth Social un mensaje contundente: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”. Días después, el 29 de enero, firmó una orden ejecutiva que anunciaba aranceles a los países que suministraran petróleo a la Isla, declarando una emergencia nacional por la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según su administración, representa Cuba. El mensaje era claro: una política de presión total destinada a provocar el colapso económico y social.

Frente a ese escenario de asfixia, la solidaridad internacional comenzó a articularse en la campaña Let Cuba Breathe, difundida a partir del 14 de febrero. La iniciativa se ha convertido en un altavoz para mostrar, sin intermediarios, las duras condiciones que enfrenta la población cubana como consecuencia directa de estas medidas, calificadas por muchos como criminales y genocidas.

Desde Cuba, el equipo de Naturaleza Secreta asumió la generación de los contenidos audiovisuales de la campaña. A través de videos testimoniales, hombres y mujeres de distintas realidades comparten sus vivencias, recordando que detrás de cada sanción y de cada cifra existen personas reales. Hasta el momento, la serie cuenta con 13 audiovisuales, 13 historias, que comienzan a circular y a ser reconocidas tanto en plataformas digitales como ahora en la televisión, mediante clips breves y directos que condensan el mensaje esencial.

Naturaleza Secreta no se coloca solo como realizador, sino como sujeto activo de la denuncia. Sus integrantes documentan la injusticia desde la experiencia propia y desde la convicción de que, ante la Asfixia, no se pide caridad ni benevolencia:se exigen derechos. Lo que se reclama es Oxígeno, la posibilidad elemental de vivir y respirar.

La llegada de estos contenidos a los medios tradicionales amplía su alcance y refuerza el propósito de contrarrestar la guerra cognitiva que también se ejerce contra Cuba. Los testimonios muestran cómo la escasez de combustible afecta el transporte, la generación eléctrica y, en consecuencia, servicios vitales como la salud y la educación. Son relatos que conectan la política internacional con la cotidianidad más íntima.

Habitualmente dedicado a visibilizar los valores naturales del país y las amenazas que se ciernen sobre ellos, el equipo de Naturaleza Secreta reconoce hoy que existe una amenaza mayor, común a todos los cubanos: la Asfixia que compromete la vida misma. En la oscuridad de los hogares durante los apagones, en el transporte que no llega, hay un pueblo que se levanta cada día a buscar soluciones donde no las hay, a inventar, a resistir, simplemente a vivir.

Esta campaña no pide aplausos ni gestos simbólicos. Nace de la solidaridad, impulsada inicialmente por la Agencia Italiana por el Intercambio Económico y Cultural con Cuba (AICEC), y acompañada por amigos de Cuba en Europa y en otras regiones del mundo. Su reclamo es sencillo y profundamente humano: que el mundo mire y comprenda que detrás de cada apagón hay una familia; detrás de cada estadística, un niño, un abuelo, un sueño.

No se piden heroicidades. Se pide respirar. Se exige, simplemente, que nos dejen vivir.