Defienden en Italia necesaria colaboración médica de Cuba en Calabria

El gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, reafirmó que la necesaria colaboración de médicos cubanos en esa región de Italia se mantendrá, pese a presiones estadounidenses para poner fin a la misma, destacan medios noticiosos.

Un reporte publicado este lunes en el sitio digital del diario Italia Informa apunta que, frente a las maniobras de Washington, como parte de su agresiva política contra Cuba, las autoridades calabresas mantienen una firme defensa de la autonomía en la toma de decisiones sobre un asunto que afecta directamente al derecho a la salud.

En declaraciones a la prensa, Occhiuto manifestó que “una cosa es segura, los médicos cubanos que actualmente prestan servicios en Calabria permanecerán en los próximos años”, e hizo alusión al propósito de elevar hasta mil el número de los mismos, sobre la base de un acuerdo suscrito a mediados de 2022.

Se refirió a las constantes acciones del gobierno norteamericano contra ese programa, desde su inicio, para tratar de poner fin al mismo, y confirmó la próxima visita a esa región, con tal propósito, del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.

Los más de 300 especialistas de la salud que prestan sus servicios en apoyo al sistema sanitario calabrés “han sido, son y seguirán siendo cruciales para garantizar el funcionamiento de las salas de emergencia y mantener abiertos todos los hospitales de nuestra región”, enfatizó el gobernador.

Sobre esa próxima visita de Hammer a Calabria, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó en un mensaje publicado en las redes sociales, que los diplomáticos estadounidenses “se dedican a pasear por países donde profesionales y personal cubano prestan servicios médicos”.

“La misión del paseo es tratar de poner fin a un servicio tan necesario y humano”, denunció el canciller cubano.

Un reporte publicado en el diario local Calabria 7, expone que “la postura estadounidense es clara: atacar al sistema de misiones médicas internacionales significa cortar una de las principales fuentes de divisas de Cuba”, como parte de las acciones dirigidas a recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra esa nación.

En tal sentido “Italia, el único país de la Unión Europea que aún emplea un contingente significativo de médicos cubanos en sus hospitales, se convierte en un objetivo simbólico y político”, considera ese medio.

Sobre este tema, el legislador Angelo Bonelli, líder de la alianza parlamentaria entre los partidos Europa Verde e Izquierda Italiana, manifestó que “la presión del gobierno estadounidense sobre la presencia de médicos cubanos en el sistema de salud pública es inaceptable”.

Bonelli instó a la primera ministra, Giorgia Meloni, a intervenir “para contrarrestar la injerencia indebida de una nación extranjera en los asuntos internos de otro país”, señala una nota publicada en el sitio digital informativo del canal televisivo RAI News.

“La contribución de los 400 médicos cubanos a Calabria ha sido fundamental, y solo podemos agradecer su profesionalismo”, añadió el diputado.