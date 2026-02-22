Púgiles cubanos firman final perfecta en la Copa Independencia

El embajador de Cuba, Angel Arzuaga Reyes recibió junto a los boxeadores la Copa de Campeones entregada por Miguel Martínez, Pappy Pérez y Olivia Liz. /Foto: Momento Deportivo

Dos de los siete títulos disputados anoche son de los cienfuegueros. Cuba lideró el ordenamiento por países, con excelente aporte de sus féminas

Los púgiles cubanos se agenciaron los siete títulos disputados anoche y lideraron el ordenamiento por países en la Copa Independencia de Boxeo disputada en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a la que la Mayor de las Antillas asistió con ocho exponentes.

A los pronosticados triunfos de sus cuatro hombres inscritos, la armada de la Isla sumó los aportados por las tres féminas que completaron su relación de finalistas, paso que asigna un significado especial a la cosecha.

En el sector varonil el bicampeón olímpico Julio César La Cruz (+90 kg) dispuso 5-0 del local José Agustín Triset y alzó su tercer cetro en esas lides, después de imponerse en las ediciones de 2008 y 2013, ambas en los 81 kilos.

El igualmente rey a ese nivel, el cienfueguero Erislandy Álvarez (65 kg) venció por RSC en el segundo acto al también anfitrión Javier Valdés, mientras el también perlasureño y subtitular mundial de Taskent 2023, Saidel Horta (60 kg), derrotó 4-1 a Yohan Agüero, otro que dejó con deseos de más a la afición de casa.

Por la vía de 4-1, despachó Nelson Williams (90 kg) al guatemalteco Miguel Alejandro Teo para repetir la coronación disfrutada en 2024 y sellar el perfecto quehacer de la Isla en el segmento varonil.

«Fue una buena antesala del torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo», comentó el entrenador jefe de la armada masculina, Eulises Pouyout. «Se cumplieron los objetivos para esta etapa y los muchachos se crecieron e hicieron gala de la escuela cubana», sentenció.

La buena noticia generada por las muchachas llegó firmada por las mundialistas Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg), y la menos fogueada Magda Massó (57 kg), quienes se estrenaron en la propia fecha del adiós y merecieron veredictos de 5-0.

Sus víctimas fueron la dominicana Arisleidis Tavares, la barbadense Kimberly Gittens y la también local Génesis de la Rosa, respectivamente.

«Muestra del crecimiento por el que se ha trabajado, a tono con una estrategia de género apegada al rol asignado a las mujeres en la Cuba que defendemos», escribió al respecto en la red social X el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Vento Montiller.

El pronunciamiento del titular del INDER resume las buenas señales que deja una escuadra en ascenso, que ahora solo sufrió la eliminación de Yailena Palomo (51 kg) y está llamada a hacerse sentir en la próxima cita multideportiva centrocaribeña, cuyas plazas se disputarán del 11 al 16 de marzo en la ciudad mexicana de Guadalajara.