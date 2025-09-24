Perlavisión

Fallece Claudia Cardinale, leyenda del cine europeo

Sep 23, 2025 #cine, #Claudia Cardinale
La actriz italiana Claudia Cardinale en la ceremonia de entrega de premios Prix Lumières en París el 18 de enero de 2013. (Foto AP/Zacharie Scheurer, archivo) ASSOCIATED PRESS

La actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, falleció este martes a los 87 años de edad en la región de Île-de-France, que comprende París, informaron medios franceses.

Cardinale, que nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

En esa localidad al sur de París residía y su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a la agencia de noticias AFP, según citaron medios como el diario Le Monde o la cadena pública Franceinfo.

¿Quién fue Claudia Cardinale?

Con su voz ronca y profunda y su exuberante belleza, Claudia Cardinale fue una estrella del cine de los años sesenta y musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone, recordó Efe.

Apareció en títulos emblemáticos como 8½ (Fellini, ocho y medio), Il Gattopardo (El gatopardo), Rocco e i suoi fratelli (Rocco y sus hermanos) o C’era una volta il West (Hasta que llegó su hora en España y Érase una vez en el Oeste en Latinoamérica).

También apareció en producciones de Hollywood como The Pink Panther (La pantera rosa), de 1963.

Las primeras reacciones por su fallecimiento no se hicieron esperar, como la de David Lisnard, alcalde de la localidad francesa de Cannes, famosa por acoger cada año el prestigioso festival que entrega la Palma de Oro.

«Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes», indicó Lisnard en su cuenta de X, en un mensaje en el que recordó también que la actriz protagonizó el cartel de la edición 70 del festival.

