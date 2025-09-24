Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Tecnologías

Feria Tecnológica este viernes 26 en Cienfuegos

PorGeysi Rosell Cuellar

Sep 23, 2025 #Cienfuegos, #Feria, #tecnología
Unión de Informáticos de Cuba: pilar en la transformación social y tecnológica del paísUnión de Informáticos de Cuba: pilar en la transformación social y tecnológica del país

La Filial Provincial de la Unión de Informáticos de Cuba anuncia en su perfiles de sus redes sociales el desarrollo de una feria tecnológica este viernes, 26 de septiembre, a las nueve de la mañana, en los portales del Museo Provincial.

La nota expone que durante esa jornada brindarán asesoramiento gratuito y seguro a los cienfuegueros que presenten dudas en el manejo de Transfermóvil, Enzona u otra aplicación móvil, también en respuesta al avance de la transformación digital de la sociedad.

Para asegurar el éxito de la actividad contarán con la participación de especialistas de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, de los sectores bancarios, Xetid, entre otros.

Asimismo, la feria tecnológica responde al impulso del proceso de bancarización emprendido en la nación cubana, y del comercio electrónico, que demanda un mejor conocimiento de los cienfuegueros sobre el manejo de la tecnología.

Por Geysi Rosell Cuellar

Licenciada en Educación. Periodista en Radio Ciudad del Mar.

Entrada relacionada

Cienfuegos

Recuerdan en Cienfuegos aniversario 59 de Escuelas Militares Camilo Cienfuegos

Sep 23, 2025 Guillermo Martínez López
Cienfuegos Sociedad

Opinión – El Oasis de la negligencia (+Fotos)

Sep 23, 2025 Frank Losa Águila
Cienfuegos Industria Video

📹 – Relevantes innovaciones en taller científico de la Termoeléctrica Cienfuegos

Sep 23, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión