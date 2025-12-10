Contra la pared, el «Ciudad Caracas» en final de Liga Azucarera

La final nacional de la Liga Azucarera en su cuadragésimo tercera edición edición, pactada a siete desafíos entre las novenas del Arquímedes Colina, de Bayamo, provincia de Granma, y la de Ciudad Caracas, del municipio de Lajas, en Cienfuegos, luego de efectuar los primeros tres partidos en el el estadio Reinaldo Delgado, de la tierra de Benny Moré, los visitantes vencieron a sus rivales en los tres juegos y se colocaron a una sonrisa de llevarse el título nacional cuando recibirán en casa al elenco sureño.

Con victorias de ocho a cinco en el juego del viernes y 0cho a siete en el desafío del sábado y 13 a ocho en el del domingo, la novena de Granma se ha colocado a una sonrisa de llevarse por cuarta ocasión el título de la liga más dulce del país.

Destacar por los visitantes el lanzador Libán Suárez quien se agenció dos triunfos y un salvamento.

Cuando le restan por efectuar cuatro juegos en Bayamo, los cienfuegueros están con soga al cuello y obligados a ganar los cuatro juegos como visitantes en tierras orientales, tarea nafa fácil para una ofensiva que muy poco ha hecho ante sus rivales, pues como diría un amigo mío, la alegría duro muy poco en casa de los anfitriones de la apertura de la final de la Liga Azucarera.