Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Deportes

Contra la pared, el «Ciudad Caracas» en final de Liga Azucarera

PorPrimitivo González Prado

Dic 9, 2025 #béisbol, #liga azucarera

La final nacional de la Liga Azucarera en su cuadragésimo tercera edición edición, pactada a siete desafíos entre las novenas del Arquímedes Colina, de Bayamo, provincia de Granma, y la de Ciudad Caracas, del municipio de Lajas, en Cienfuegos, luego de efectuar los primeros tres partidos en el el estadio Reinaldo Delgado, de la tierra de Benny Moré, los visitantes vencieron a sus rivales en los tres juegos y se colocaron a una sonrisa de llevarse el título nacional cuando recibirán en casa al elenco sureño.

Con victorias de ocho a cinco en el juego del viernes y 0cho a siete en el desafío del sábado y 13 a ocho en el del domingo, la novena de Granma se ha colocado a una sonrisa de llevarse por cuarta ocasión el título de la liga más dulce del país.

Destacar por los visitantes el lanzador Libán Suárez quien se agenció dos triunfos y un salvamento.

Cuando le restan por efectuar cuatro juegos en Bayamo, los cienfuegueros están con soga al cuello y obligados a ganar los cuatro juegos como visitantes en tierras orientales, tarea nafa fácil para una ofensiva que muy poco ha hecho ante sus rivales, pues como diría un amigo mío, la alegría duro muy poco en casa de los anfitriones de la apertura de la final de la Liga Azucarera.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

Entrada relacionada

Deportes Fútbol

Reanudan torneo Clausura de fútbol, Cienfuegos enfrenta a Villa Clara

Dic 8, 2025 Redacción Perlavisión
Deportes Fútbol

El Mundial 2026 de fútbol define este viernes sus grupos

Dic 5, 2025 Independent en Español
Cienfuegos Deportes Video

📹 – Pesistas se preparan para clasificatorio a Centroamericanos de 2026

Dic 5, 2025 Carlos Ernesto Chaviano Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión