Entérate de lo que prepara la Televisión Cubana para fin e inicio de año

(Escrito por: Ivón Peñalver)

Rumbo a la recta final del 2025, un año lleno de desafíos para sostener una programación variada y amena, conversamos con Coralia Aguilera Hernández, directora de Programación y Contenidos de la Televisión Cubana, a propósito del diseño de la programación para los días finales del año.

—¿Qué período comprende la programación de fin de año en esta oportunidad?

—La programación de fin de año se transmitirá entre el 22 de diciembre y el 4 de enero, aunque algunos espacios iniciarán antes de esa fecha. Esta etapa se distinguirá por la atención a diferentes públicos, mediante la puesta en pantalla de programas con diversas temáticas y formatos. También hemos trabajado en función de las solicitudes de nuestros televidentes, por lo que presentaremos nuevas temporadas de espacios muy gustados.

—Especialmente para niños y niñas, ¿cómo ha sido concebida esta programación?

—Las niñas y los niños tendrán programación disponible durante la mayor parte del día en espacios que transitan por Cubavisión, Multivisión y el Canal Educativo, organizados de modo que cubran la mayoría de los horarios matutinos y vespertinos. Esta programación infantil incluye dramatizados, animados, películas, series, videoclips y conciertos realizados para los más pequeños de casa.

—¿Cómo se ha conformado la programación general?

—En Cubavisión finaliza la novela cubana Regreso al corazón el 15 de diciembre, y el día 22 inicia Ojo de agua. También habrá estrenos de capítulos de la gustada serie Tras la huella, a partir del 14 de diciembre.

«Además, desde el lunes 8 de diciembre se estrenarán cuatro capítulos de una nueva serie, Happycondríacos.

«El martes 9 comenzará la transmisión de cuatro cuentos de producción nacional.

«Los días 31 de diciembre y 1ro. de enero se transmitirán espacios de música infantil en las mañanas. El martes ha sido el día elegido para disfrutar de seis emisiones del espacio Alerta en serie, con una selección de episodios de Black Mirror.

«En materia cinematográfica regresan Dojo en TV, esperado espacio de acción que, a partir del 15 de diciembre, tendrá cuatro emisiones; Mi película favorita, que se transmitirá los miércoles desde el 17 de diciembre; y Cine online, los viernes desde el 19 de diciembre, todos con igual número de emisiones.

«El espacio Tomo I retoma su transmisión en diciembre con programas de estreno.

«El 31 de diciembre, después del Noticiero, se transmitirá un trabajo especial que refleja la manera en que el pueblo cubano, inspirado en el legado de Fidel, ha enfrentado las dificultades que impone el cerco de la reacción.

«Como cierre del año, habrá una emisión especial del espacio de facilitación social Ruta 10, entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., que incluirá la programación del día.

«Cuba vibra será la revista cultural-musical especial de cierre e inicio de año, que acompañará a la audiencia desde la noche del 31 hasta la madrugada del 1ro. de enero.

«La entrada del 2026 estará marcada por la música. Para el primer jueves del año, desde las 10:00 a.m., se ha preparado un resumen de la gala Cuerda Viva; el viernes, a la misma hora, se transmitirá un resumen de las galas del proyecto Los Lucas; y el domingo, en su horario habitual, habrá una emisión especial de Palmas y Cañas.

«Multivisión, con sus múltiples miradas, propone bloques infantiles de 8:00 a.m. a 11:30 a.m., de lunes a viernes. Para esos mismos días contará además con nuevos espacios de series en las tardes y noches.

«La documentalística cubana estará presente en el espacio Ciclo de realizadores cubanos, en las tardes de los miércoles; mientras que de lunes a viernes, a las 4:00 p.m., iniciarán las ofertas de Tardes de cine.

«Tele Rebelde, el canal de los deportes en Cuba, ofrecerá una revista especial los días 31 de diciembre y 1 y 2 de enero.

«Los miércoles y jueves, de 9:00 a.m. a 12:00 m, verá la luz Enfoque principal, con lo mejor del deporte nacional en el año que recién culmina. Se presentará un resumen integral de los logros y momentos memorables del deporte cubano del 2025.

«El viernes 2 de enero, en el mismo horario, la revista cambiará su enfoque para ofrecer un panorama completo de los hechos y figuras más destacadas del ámbito deportivo mundial durante el ciclo 2025.

«La programación informativa durante estos días presentará, como es habitual, resúmenes de lo realizado por los diferentes sectores y provincias durante el año que termina».

—Otros elementos a destacar…

—La programación especial de fin de año toma en consideración las fechas patrióticas y los principales procesos y eventos que tendrán lugar en el país desde diciembre de 2025 hasta enero de 2026. Igualmente está en consonancia con la “Campaña por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución” y con el plan de actividades concebido en saludo a la fecha.

«Es importante destacar el esfuerzo de los realizadores y especialistas de programación y contenidos del sistema de la Televisión Cubana, quienes han puesto todo su empeño en regalar al público las mejores y más variadas opciones televisivas. De esta manera, la TV Cubana continúa siendo una fiel compañía en los días finales del 2025 e inicios del 2026, y en la celebración de un nuevo aniversario del triunfo revolucionario».

Así ha sido diseñada la programación de fin de año de la televisión cubana, una propuesta que, ante los retos de educar y entretener en tiempos difíciles, mantiene el compromiso de ofrecer calidad para esos días en los que, en familia, se fortalecen los lazos y se renuevan los votos por un nuevo año feliz y próspero para todos.