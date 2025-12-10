La Pelota || Elefantes caen en extrainning ante los Leñadores líderes

Fotos: Grupo Elefantes de Cienfuegos en Facebook

Los Elefantes de Cienfuegos remontaron desventaja de dos, luego empataron a cuatro, pero finalmente cedieron 7×4 en extrainning, jugando esta tarde en su pradera el primer choque del compromiso particular ante los líderes de la 64 Serie Nacional de Béisbol, Leñadores de Las Tunas.

Muy significativo que los actuales campeones de Cuba comandados por el profesor Abeisy Pantoja requirieran de una entrada extra para tumbar a los combativos paquidermos.

Hacha en mano, el camarero y séptimo en la alineación de verde y rojo Luis Antonio Pérez llevó la voz cantante con tres imparables e igual número de impulsadas, mientras Leonardo Joseph y Yudier Rondón pegaron biangulares y trajeron a un compañero para la goma cada uno.

Por los de casa, Luis Vicente Mateo se fue de 5-4 y Lester Trujillo pegó sencillo y triple para empujar a dos corredores.

Tercer descalabro en fila de los cienfuegueros, a los que ha tocado la mala pata de un cierre de película de horror y deberán reaccionar a tiempo so pena de abandonar la llamada zona de confort.

Ahora mismo los verdinegros están apenas un juego completo por delante de los Gallos, que esta tarde le ganaron cerrado pleito de 3×2 a los sotaneros Indios de Guantánamo, y a uno y medio de los Cazadores, víctimas hoy de los Leopardos de Villa Clara.

Espirituanos y artemiseños ocupan los puestos que le hacen antesala a la línea roja de esa demarcación en la tabla.

Falla el relevo

Cuando abandonó el box en la octava entrada, el derecho Raikol Suárez le había permitido ocho hits a la exigente tanda de los hacheros, pero cinco hombres más le ganaron la primera almohadilla, bien por boletos o pelotazos. Aún así, la pizarra del Coloso de Bonneval marcaba empate a cuatro carreras.

Para su tercera aparición en rol de relevo subió a la colina de los martirios el siniestro Islay Sotolongo, que pudo retirar la novena sin mayores complicaciones: elevado, ponche, pelotazo y fly a los jardines. Sin embargo, en la decisión del décimo, Regla Shiller mediante, abrió enviando a la primera a un hombre por la vía del dolor…

Con las bases congestionadas de tuneros, Luis A. Pérez le disparó hit y empujó la primera de las tres de los Leñadores, que hicieron trizas el empate efectivo desde la sexta entrada. Para el crucense fue su cuarto traspié de la temporada.

En su turno, los cienfuegueros se fueron de 1-2-3, contados los ponches del «Grillo» Arruebarruena y de Léster Trujillo frente a las ofertas del diestro Rodolfo Díaz, encaramado en la lomita desde la sexta entrada.

Para el derecho de Jobabo fue su octavo triunfo del campeonato, cifra a la que sólo han llegado otros dos lanzadores hasta la fecha: el también tunero Yosmel Garcés y el avileño Yunier Batista, aventajados únicamente por el líder de ese apartado, el matancero Silvio Iturralde (9-2-1).

Para mañana el alto mando decidió entregarle las serpentinas al derecho aguadense Luis Alejandro Serpa, que tendrá de rival precisamente al otro leñador con ocho triunfos en la serie.