Sentir a Junco Sur

Juan Eugenio Pulido, al extremo izquierdo de la foto, durante una actividad de promoción de salud del Team Vigor.

En la historiografía provincial varias efemérides de mayor o menor significación convergen con fecha 16 de abril. En referencia al día antes señalado, pero del año 1986, citando a Ecured se funda la demarcación de Junco Sur. Por tal motivo, casi al cumplir cuatro décadas, es provechoso desandar las peculiaridades del reparto cienfueguero de la mano de unos de sus residentes, Juan Eugenio Pulido Vargas, licenciado en Comunicación Social, quién mantuvo ocupaciones de responsabilidad social, tales como la presidencia del Concejo Popular-con C, como su raíz lingüística – por 11 años, además de 18 como delegado por su circunscripción, labor que aún desempeña.

Testigo de primera línea de las transformaciones sociocomunitarias del entorno, mi entrevistado evoca su primer mandato, cuando no existía alumbrado público y la instalación del mismo se produjo al unísono del proceso conocido como Revolución Energética. La sustitución de equipos electrodomésticos, en ese entonces, aconteció tarea urgente, lograda por el activismo de muchos pobladores, en colaboración con las organizaciones de masas de la provincia. En ese período ocurrieron mejoras que sustentaron el desarrollo cultural posterior, hablo de la construcción de parquecitos y aceras perimetrales, la edificación de la escuela primaria actual, que sustituyó a otra en funciones, pero de composición maderera, ubicada en una zona conocida popularmente como: El Vaticano”, especificó.

Al respecto, escucho al licenciado Yoelvis Jiménez González, relata que, aunque residía en Junco Sur, en ese entonces laboraba como instructor de arte, especialidad de plástica, en la Casa de Cultura de Caonao Luis Gómez. Conoce a Pulido y este le invita a interesarse por las potencialidades del barrio. Demoré un poco en comprometerme, en la etapa de la post-covid, como respuesta al llamado de atención general de apoyo a las comunidades, y un poco que observo, más detenidamente el contexto y descubro un proyecto cultural interesantísimo, con sede en mi barrio y resultados locales y hasta nacionales, el Conjunto de Danzas Lembranza, es el eslabón que me hace integrarme en cuerpo y alma a trabajar en esta jurisdicción, reveló emocionado.

El vínculo con Lembranza facilitó descubrir y estimular el potencial artístico que ya sucedía por tres generaciones de cienfuegueros. Yo mismo tengo el orgullo de ser abuelo de tres niñas que comenzaron en primaria y hoy la mayor pertenece a la AHS, añade Pulido. Y disertó sobre una gama de actividades que contribuyeron a la visita del Coordinador Nacional de los CDR, a tono con los resultados del movimiento Cultiva tu pedacito, que enfatiza en la productividad de patios y parcelas. El equipo directivo del Consejo Popular no descuida el programa Educa a tu Hijo, que llega a todos los asentamientos y facilita el acceso desde las vías no formales a la instrucción escolar. Madres y padres se convierten en ejecutores voluntarios, aportan ideas valiosas y se integran más con el vecindario.

Destaque para la ardua faena de rehabilitación del litoral cercano, que logró declararse como playa, allí, según otras fuentes orales consultadas, se instaló un ranchón, realizaban movilizaciones en jornadas de limpieza, conformado por diversos grupos etarios, con la satisfacción de recibir a viajeros de otras provincias a disfrutar de tan sano escenario. Aycayía, extensión medioambiental comunitaria de Lembranza, colideraba estas acciones. Es lamentable que la realidad circundante diste mucho de aquella época prestigiosa.

Memorable el oficio del proyecto Poco Bonito, autores, una década atrás, de una serie de murales en lugares públicos, expuestos a las inclemencias del tiempo y sin retoque pictórico, ya algunos solo forman parte del recuerdo popular.

Mapa verde, programa internacional con presencia en Cuba desde los años 90, también figuró en la demarcación, este proyecto identifica problemáticas y fortalezas y las ubican por una metodología de señalética en el mapa mundial, lo que visibiliza el esfuerzo aunado en intervenir desde diferentes ámbitos un territorio determinado. Hatha yoga, desde la promoción de salud, aspecto que sustenta el Team Vigor-también del Conjunto de Danzas Lembranza-tiene presencia sistemática en el reparto. Bibliotecas de la comunidad, en la persona de la Licenciada Marlenis Muñoz Frías posee una meritoria labor durante años aquí, definió Yoelvis.

Los líderes que emanan desde las cuadras de este país son importantes para cohesionar, dirigir y tramitar para su resolución ante instancias superiores, los asuntos esenciales para los vecinos del lugar. Identificarlos, apoyarlos y lograr que los demás se contagien con su visión de progreso, es vital para el desarrollo de las comunidades. Pero hay que sentir por el barrio y su gente. Bien lo sabe Pulido, un líder que aún aquejado de la salud no piensa en retirarse de sus funciones de delegado, consciente de la confianza de los electores en su gestión.