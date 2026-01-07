Cienfuegos recuerda Caravana de Libertad con tributo a combatientes caídos en Venezuela

El pueblo cienfueguero recordó el aniversario 67 de la entrada del líder histórico de la Revolución Fidel Castro a esta provincia al frente de la Caravana de la Libertad.

La conmemoración aconteció en el atardecer de este martes en el parque José Martí en momentos cuando Cuba rinde tributo en Duelo Nacional a los 37 combatientes caídos en Venezuela como consecuencia del ataque perpetrado el tres de enero por el gobierno de Estados Unidos contra la nación sudamericana en la que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Aunque no se realizó por los jóvenes el tradicional paso de vehículos de la Caravana, la más joven generación no dejó de levantar su voz para reafirmar el compromiso de las actuales generaciones de defender los ideales de justicia social proclamados por la Revolución Cubana, desde 1959, bajo la guía de Fidel Castro.

Anisley Cordero González, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, manifestó además que en este 2026 recordaremos el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, «razón para que cada tarea que emprendamos lleve impregnado su profundo amor por el pueblo y su compromiso con la justicia social».

Recordó las palabras del líder cubano cuando expresó que hay que venir a Cienfuegos «para inclinarme reverente en tributo a los héroes del 5 de septiembre.»

La dirigente juvenil ratificó la condena a la intervención militar en Venezuela y las amenazas de Donald Trump contra Cuba.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, escribió en su perfil en la red social Facebook: «#CienfuegosXMásVictorias rindió tributo a Fidel, a la Caravana de la Libertad y a nuestros héroes caídos en tierra bolivariana. #100AñosConFidel #CubaViveEnSuHistoria».

La Caravana de la Libertad, con los combatientes del Ejército Rebelde, encabezados por Fidel Castro, recorrió el país el dos al ocho de enero de 1959.