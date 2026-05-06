A EE.UU. «se le cae su máscara del bloqueo», afirma canciller cubano

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó este miércoles que con la nueva Orden Ejecutiva rubricada el pasado 1 de mayo, al Gobierno de EE.UU. «se le cae su máscara del bloqueo como un asunto bilateral».

«Explícita y directamente amplía brutalmente la aplicación de sus medidas económicas coercitivas extraterritoriales contra cualquiera que mantenga una relación con Cuba», relató el ministro de Exteriores de la isla en una publicación en la red social X.

Aseguró además, que la medida «arremete contra la soberanía de todos los demás Estados al intentar controlar sus activos, empresas, bancos y cualquier otra institución que le apetezca al Gobierno estadounidense».

Sobre la propia Orden Ejecutiva, el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Dr. Roberto Morales Ojeda, comentó también en la red social X que a los ojos de analistas se trata de una medida considerada inédita al constituir un «bloqueo sobre el bloqueo».

El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva orden ejecutiva contra #Cuba, considerada inédita por analistas al constituir un «bloqueo sobre el bloqueo». Anunciada el 1 de mayo, incluye sanciones secundarias extraterritoriales que permiten castigar a cualquier persona o entidad… pic.twitter.com/06HVwE6wRK — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) May 6, 2026

Rubio «ha optado sencillamente por mentir»

En un mensaje anterior en la propia red social, el canciller cubano tildó de mentiroso al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, por negar que se haya impuesto un bloqueo petrolero a Cuba.

«Hace unas horas, el secretario de Estado afirmó que no existe un bloqueo petrolero a Cuba. Ha optado sencillamente por mentir. Contradice al presidente y a la vocera de la Casa Blanca», escribió.

Rodríguez recordó que el pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, «firmó una orden ejecutiva que amenaza a todos los países con imponer aranceles en caso de que exporten combustibles a Cuba», lo que llevó a que «en cuatro meses, solo un barco de combustibles haya llegado a Cuba».

En referencia a las dos «órdenes ejecutivas genocidas» y declaraciones del presidente Donald Trump sobre una eventual incursión militar porque «el país está devastado… y sería un honor liberarlo», el canciller dijo el lunes que «lo cínico e hipócrita del asunto es que los #EEUU han intentado, durante décadas, devastar el país imponiendo una guerra económica».

Rodríguez Parrilla afirma que «tanto el bloqueo económico y el asedio energético como las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales; la amenaza de un ataque militar y la agresión misma son crímenes internacionales». (Con información de Actualidad RT y redes sociales)