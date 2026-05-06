Más de 900 inscripciones para FitCuba en su modalidad virtual

Más 900 inscripciones recibió el sitio www.fitcuba.net para la Feria Internacional de Turismo 2026, que iniciará este jueves, en su modalidad virtual, informaron a la Agencia Cubana de Noticias especialistas de la dirección comercial del Ministerio del Turismo (Mintur).

Cuba, con más de 400 inscriptos entre participantes y expositores es la nación con mayor cantidad de anotados, seguida por Colombia, Argentina, Alemania, Canadá y España, entre operadores turísticos de otros países que mostraron interés por el encuentro dedicado, en su 44 edición, a Varadero, principal polo turístico de sol y playa de la mayor de las Antillas.

El evento de la industria sin chimenea, que sesionará los días siete y ocho en la Isla, propone un amplio programa de presentaciones de cadenas hoteleras nacionales y foráneas radicadas en esta nación caribeña, de agencias de viaje y promoverá los valores naturales, patrimoniales, culturales, históricos y culinarios.

Lessner Gómez Molina, director general de mercadotecnia del Ministerio del Turismo (Mintur,) dijo que el anuncio de la celebración virtual del evento de carácter profesional más importante de la industria turística cubana fue recibido con beneplácito por numerosos operadores turísticos en todo el mundo.

Después de la inauguración oficial este jueves en el sitio oficial, Luis Martínez de Armas, delegado del Mintur en la provincia de Matanzas, presentará el destino Varadero, con una veintena de kilómetros de playa límpida y área fina en la Península de Hicacos, infraestructura hotelera con numerosas instalaciones ubicadas en zonas privilegiadas del litoral y servicios extrahoteleros de amplia gama.

FitCuba tendrá el nueve de mayo, a partir de las 10.00 a.m., el día dedicado al gran público cubano, en el parque Josone, sitio conocido como la Joya Verde de Varadero, y en el cual se ofrecerán promociones para el verano que casi toca las puertas y propuestas para la temporada 2026/2027, conciertos en vivo y actividades recreativas para los niños.

A pesar del contexto actual la Feria de Turismo aprovechó las oportunidades del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y se convirtió en un escenario virtual que llegue a todos los interesados en apreciar el destino Cuba.