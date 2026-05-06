Múltiples acciones por el 17 de Mayo en la provincia de Cienfuegos

Sobresale Cienfuegos en emulación nacional por el Día del Campesino

Entre las acciones por celebrar el Día 17 de Mayo los campesinos y cooperativistas de la provincia de Cienfuegos, -ganadores de la sede nacional-, comienzan desde hoy una jornada para declarar a campesinos, familias, fincas, talleres y cooperativas 65 aniversario de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) .

Jazmín Jiménez Ávarez, presidenta de esa organización en territorio cienfueguero, explicó a la prensa que ese reconocimiento lo recibirán los más destacados con aportes a la producción de alimentos en un año muy difícil, donde dieron todo sus esfuerzos.

Hasta el propio 17 de Mayo Día del Campesino entregarán esa distinción en los ocho municipios de la provincia, una de las más pequeñas de Cuba y ha merecido en 15 ocasiones la sede por el acto central por la efemérides.

Entre las actividades de la asociación sureña se encuentran una jornada de 13 días de embellecimiento y limpieza en cooperativas, y la realización de canturías en peñas campesinas en saludo al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Las donaciones de los propios productores de viandas, hortalizas y granos llegarán a los hogares maternos en todos los municipios, a instituciones de la salud como el hospital pediátrico Paquito González Cueto, el Centro Médico Psicopedagógico, y la Casa de niños sin amparo parental.

Resaltó la directiva el trabajo con las mujeres campesinas, cuyo resumen se efectuará en los encuentros con las Brigadas FMC-ANAP en todos los municipios, así como el reconocimiento a madres destacadas del sector.

También efectuarán un trabajo productivo y Activos de Jóvenes campesinos con reconocimiento a las Brigadas juveniles campesinas y muchachas y muchachos destacados.

Este nueve de mayo tendrá lugar en Cienfuegos el acto político, cultural y de estimulación a nivel de municipios, para rememorar el 80 Aniversario del asesinato de Niceto Pérez y celebrar el Aniversario 65 de la constitución de la ANAP, y el 67 de la firma por Fidel de la Ley de Reforma Agraria.

En la cooperativa de producción agropecuaria Nicaragua Libre, del municipio de Rodas, acometerán además un trabajo voluntario masivo en la plantación de viandas.

Para la víspera de la efemérides se impone la tradición campesina con uno de los mayores atractivos: el rodeo cubano, donde se miden fuerza y habilidades en el manejo de toros y caballos en todo un espectáculo que atrae a chicos y mayores.

Otra costumbre de los cienfuegueros es la entrega de la canastilla, esta vez dedicada al 65 Aniversario de la Constitución de la ANAP al primer niño que nazca el propio 17 de mayo.

Como colofón, el acto nacional se celebrará en Aguada de Pasajeros, municipio de mejores resultados en la actividad anapista.