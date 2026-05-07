¿Sabías que Ted Turner se inspiró en Fidel para crear CNN International?

El fundador de la cadena de noticias CNN, Ted Turner, quien falleció este miércoles a la edad de 87 años, confesó que decidió crear la versión global de la emisora, CNN International, luego de reunirse con el Comandante en Jefe Fidel Castro en La Habana.

La idea, según expresó Turner en su libro autobiográfico Call Me Ted, surgió en 1982, mientras que el canal mundial se inauguró tres años después.

“Después de ese revelador viaje, volé de regreso a casa con un nuevo deseo de entender más acerca de otras culturas y sistemas políticos y dispuesto a hacer lo que pudiera para incrementar la comunicación y el diálogo entre las naciones”, contó Turner, en la publicación.

“Luego de comprender esto y tras ver el interés de Castro en CNN –comentó el magnate estadounidense a sus 70 años–, me di cuenta de que nosotros teníamos una oportunidad real para construir un negocio internacional de noticias.”

Turner viajó a Cuba por invitación de Fidel en febrero de 1982. En aquella ocasión, el Comandante en Jefe le confesó que veía la cadena, aunque en ese momento sólo se transmitía en territorio estadounidense.

Luego de discutir sobre comunismo y marxismo, el empresario regresó a Estados Unidos “deseoso de entender más acerca de otras culturas y sistemas políticos”, confesó el visionario de los medios, que revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980.