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Actualizan sobre atención a lesionados en accidente de tránsito en Autopista Nacional, reportan un fallecido

PorRedacción Perlavisión

May 3, 2026 #accidente de tránsito, #accidente en fábrica de cementos de Cienfuegos, #Autopista Nacional, #salud

Autoridades sanitarias de la provincia de Cienfuegos actualizaron acerca del estado de salud de los 48 lesionados en el accidente masivo ocurrido en la Autopista Nacional en la madrugada de este tres de mayo.

La doctora Ling Denisse Santeiro Pérez, directora del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguia Lima de Cienfuegos informó sobre el fallecimiento de Lorena Isabel Hernández Bassa, de 34 años de edad, natural de la provincia de Guantánamo.
Se mantienen 3 pacientes reportados de graves y uno crítico, todos estables.

Mientras, el doctor Ian González Ramos, director del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto explicó que los menores accidentados muestran una favorable evolución y los dos casos evaluados en Villa Clara no presentan complicaciones. En el caso de la menor que recibe cuidados en la Terapia Intensiva por una hemorragia subaracnoidea, actualmente su estado clínico se mantiene estable.
Condolencias a familiares y amigos de la joven guantanamera fallecida.

(con información de la periodista Mayelín del Sol)

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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