Cumanayagua celebra este tres de mayo 222 años de su fundación

“El único municipio montañoso de la provincia de Cienfuegos”, Cumanayagua, se viste de fiesta este domingo para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación como villa.

La jornada, que incluyó el tradicional “Baile de las Flores”, fue el cierre a una semana de actividades culturales que se extendió desde el 27 de abril, según reportó la Agencia Cubana de Noticias .

La localidad celebró la efeméride con un programa que vinculó el respeto por la memoria histórica y el talento artístico local.

La otrora Casa Ramírez, hoy Museo Municipal, se convirtió en el epicentro de las celebraciones.

Homenajes y Cultura Viva

Las festividades de este año estuvieron dedicadas a figuras emblemáticas y efemérides que trasciende n a nivel nacional. En esta ocasión, se rindió homenaje al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, así como al 50 aniversario de la creación de los órganos del Poder Popular. Además, la jornada sirvió para reconocer a personalidades destacadas como la historiadora Edith Susana Castro Valdés, el pedagogo Lino Ariel Escobar Escobar, el actor y escritor Antonio Ramón Ojeda Pozo, y el periodista Alexis Alejandro Abril Lariño.

El talento de los artistas cumanayagüenses fue el principal protagonista de los festejos. Los vecinos disfrutaron de presentaciones del grupo danzario Enigma, los danzoneros del club Enrique Cantero Ibáñez, el grupo Son con Clave y el dúo Diego y Diago. Una de las actividades más concurridas fue la “Fiesta de la danza” instalada en el Paseo del Prado del centro urbano, que inundó de ritmo y colorido las calles de la ciudad .

Un pueblo con raíces profundas

La historia de Cumanayagua, cuyo nombre posee fuertes raíces indígenas, es un reflejo de la mezcla de culturas que poblaron la región central de la isla. Aunque la presencia aborigen data de miles de años atrás, la fecha oficial de su fundación como villa se remonta al tres de mayo, originalmente bajo el nombre de San Felipe de Cumanayagua, denominación que mantuvo hasta 1878.

Hoy, los habitantes del municipio se enorgullecen de un territorio que combina la belleza de las llanuras con las montañas del macizo de Guamuhaya.

(Con información de Agencia Cubana de Noticias y Facebook)