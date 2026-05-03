Atienden en Hospital Pediátrico de Cienfuegos a pacientes de accidente masivo en Autopista Nacional (+📹Video)

En declaraciones a la prensa el doctor Ián González Ramos, director del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, de Cienfuegos, confirmó que se atienden en la institución ocho pacientes en condición estable, víctimas del accidente masivo ocurrido en la madrugada de este 3 de mayo en la Autopista Nacional.

De esos, uno recibe prestaciones en los Cuidados Intensivos –sin peligro para su vida- y los tres lactantes presentan solo traumatismos como el resto de los hospitalizados. Se espera que en las próximas 24 horas mejoren el estado de salud debido a que las lesiones así lo indican, además de recibir los cuidados y con los recursos disponibles.

El doctor González Ramos dijo que dos casos serán trasladados hacia la provincia de Villa Clara por el carácter de las lesiones y que precisan de tomografía para diagnosticar con certeza los daños ocasionados, uno con daño ocular.

Alrededor de las 2:40 a.m. de este domingo, un ómnibus Yutong que realizaba el trayecto desde La Habana con destino a la provincia de Guantánamo sufrió un accidente masivo de tránsito en la Autopista Nacional, en el tramo conocido como Puente de las Cajas entre el kilómetro 172 y 176 de esa vía.

(Con información de la periodista Mayelín del Sol y el camarógrafo Yariel Castillo)