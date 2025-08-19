Perlavisión

Actividades en Cienfuegos por aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas

PorLuzdeibys González Forcades

Ago 19, 2025 #Cienfuegos

Diversas actividades acontecen en la provincia de Cienfuegos para celebrar el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas, entre las que sobresalen las charlas con fundadoras y muchachas más jóvenes.

Así lo resaltó Ana Ibis Gómez, secretaria general de la organización en el territorio quien mencionó las visitas a los hogares maternos durante la pasada semana de lactancia materna, los encuentros con mujeres combatientes y con juristas cienfuegueras.

El sello conmemorativo 65 aniversario y la distinción 23 de agosto serán entregados en acto solemne a mujeres destacadas y otros reconocimientos a centros laborales por sus contribuciones en tareas sociales.

Este año, el municipio de Cruces ganó la sede provincial por el aniversario de la federación y la cita será el próximo jueves para ponderar el valor de la mujer cubana junto a la obra revolucionaria.

Por Luzdeibys González Forcades

Licenciada en Educación. Periodista en Radio Ciudad del Mar. Corresponsal de Radio Progreso.

