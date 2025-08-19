Actividades en Cienfuegos por aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas

Diversas actividades acontecen en la provincia de Cienfuegos para celebrar el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas, entre las que sobresalen las charlas con fundadoras y muchachas más jóvenes.

Así lo resaltó Ana Ibis Gómez, secretaria general de la organización en el territorio quien mencionó las visitas a los hogares maternos durante la pasada semana de lactancia materna, los encuentros con mujeres combatientes y con juristas cienfuegueras.

El sello conmemorativo 65 aniversario y la distinción 23 de agosto serán entregados en acto solemne a mujeres destacadas y otros reconocimientos a centros laborales por sus contribuciones en tareas sociales.

Este año, el municipio de Cruces ganó la sede provincial por el aniversario de la federación y la cita será el próximo jueves para ponderar el valor de la mujer cubana junto a la obra revolucionaria.