Promovido Jesús Otamendiz Campos como nuevo titular del MTSS

El Consejo de Estado, a propuesta del Presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, acordó promover al cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social al compañero Jesús Otamendiz Campos, actual vicegobernador Provincial de La Habana.

El compañero Otamendiz Campos, de 50 años de edad, es licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Pedagógicas y cursó el Diplomado en Administración Pública. Ha transitado por diferentes responsabilidades, desde la base, con resultados positivos.

Inició su vida laboral como instructor de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el municipio Cerro, provincia Ciudad de La Habana, y luego promovido a miembro del Buró, y posteriormente a Primer Secretario de esa organización en el propio municipio.

En el año 2005 Otamendiz Campos fue promovido a Jefe del Departamento de Organización del Comité Provincial de la UJC en La Habana, donde se mantuvo hasta 2008, cuando fue designado Jefe del Programa de Trabajadores Sociales de la capital, responsabilidad que desempeñó hasta 2012, momento en que el citado Programa se integra al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Dentro de este organismo transitó como Director de Formación y Desarrollo, Director de Empleo, Viceministro y, en 2021, se promueve a Viceministro Primero hasta el año 2023, cuando es elegido Vicegobernador Provincial de La Habana, donde ha demostrado capacidad y liderazgo, cargo desde el cual se mantuvo como Reserva inmediata del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.