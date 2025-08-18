Elecciones Bolivia: Datos preliminares apuntan a triunfo de la derecha

Vista de las papeletas durante el conteo de votos en la Escuela Hugo Dávila en La Paz, Bolivia. /Foto:.Gastón Brito Miserocchi / Gettyimages.ru

El conteo de votos aportado por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares apunta a que habrá segunda vuelta el próximo 19 de octubre entre los opositores Rodrigo Paz y Jorge ‘Tuto’ Quiroga

Los candidatos Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga lideran los conteos en Bolivia, informó este domingo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras divulgar los resultados preliminares de los comicios generales, en los cuales la población votó por el binomio presidencial que los gobernará hasta 2030.

El Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), implementado por primera vez, mostró un trazado de cómo culminaron estos sufragios en los cuales, desde hace varios meses, se anticipaba un resultado estrecho.

Con casi 1,6 millones de apoyos, para un 32 % de los votos, Paz Pereira lidera los comicios de forma sorpresiva. Tuto está por detrás con más de 1,3 millones de sufragios, que se traduce en un 26 %, con un 90 % de las actas escrutadas.

Según la ley electoral de Bolivia, para que el cargo a la Presidencia se defina en la primera vuelta, el aspirante deberá obtener más del 50 % de los sufragios o un mínimo de 40 % con al menos 10 puntos de ventaja. Por lo cual, todo apunta a que habrá balotaje el 19 de octubre.

Así como el Sirepre, el conteo rápido publicado por Unitel muestra a Paz Pereira a la cabeza con un 31,3 %, mientras que Tuto aparece con 27,3 %. De tercero con el 20,2 % cierra Samuel Doria Medina.

Primera adhesión

El millonario Doria Medina encabezaba casi todas las encuestas, incluidas las últimas que se conocieron con la autorización del TSE. Tras conocerse los primeros resultados, reconoció su derrota y respaldó la candidatura de Paz Pereira.

El Sirepre acopla fotos de las actas para tener un conteo rápido en tiempo real, bajo la vigilancia de observadores internacionales. Con esta tecnología se ofrece a la ciudadanía un vistazo el mismo día electoral.

Sin embargo, desde el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) han aclarado que se trata de resultados preliminares. En el mismo sitio web del órgano electoral se podrá observar el número de sufragios definitivos.

Saludo y felicito a cada boliviana y boliviano que hoy acudió a las urnas para ejercer su derecho y deber cívico con nuestra Patria, y elegir en democracia al próximo presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Como Gobierno Nacional hemos extremado todos los… — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) August 18, 2025

El actual presidente boliviano, Luis Arce, felicitó a la ciudadanía por la jornada electoral vivida este domingo. «Estamos seguros que en la segunda vuelta, nuestra población reafirmará una vez más que los bolivianos resolvemos nuestros problemas por la vía pacífica, demostrando nuevamente esa vocación democrática que siempre nos ha caracterizado. ¡Venció la democracia!», dijo.

Otro que sufragó fue el exmandatario, Evo Morales, quien durante la campaña electoral llamó al voto nulo. «Hoy votamos pero no elegimos», opinó en redes sociales. «Hoy levantamos la voz con dignidad y firmeza: no podrán callar la voluntad de un pueblo que sueña, resiste y nunca renunciará a su derecho de decidir su destino», añadió.

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira?

Es un senador, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que no resaltaba en ninguno de los sondeos, que lo mantenían entre los últimos en intención de voto. Es economista de profesión con una maestría en Gestión Política en la American University de EE.UU.

Nacido en España, Paz Pereira es un político con experiencia dilatada, en los comicios generales de 2002 fue elegido diputado y en 2015 resultó electo alcalde de Tarija, ubicado en el departamento homónimo, bajo la sigla del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Esta vez es aspirante por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el cual propone un salario universal para mujeres, mejoras educativas y unidad nacional para solventar las problemáticas de la nación andina.

De hecho, en una entrevista reciente con Radio Panamericana habló de tres puntos centrales de su hipotético gabinete: un plan 50-50, es decir, la mitad de recursos destinados para el Estado central y el resto para las regiones, como parte de un «nuevo acuerdo nacional de convivencia».

Su segunda propuesta clave es «capitalismo para todos», a través de créditos baratos con una respectiva bajada de impuestos y aranceles, con la meta de impulsar el comercio, aunque descartó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desea «cerrar la aduana corrupta» para adquirir mejor tecnología e impulsar la industria boliviana.

En tercer lugar, una «lucha frontal para reformar la justicia», con un combate férreo contra la corrupción. Para eso quiere armar una comisión nacional «con los mejores hombres y mujeres».

¿Quién es Tuto Quiroga?

Formado como ingeniero y administrador de empresas en universidades de EE.UU., Jorge Fernando Quiroga Ramírez, mejor conocido como ‘Tuto’, fue uno de los políticos que gobernó Bolivia en una de sus épocas más turbulentas.

Ejerció como jefe de Estado de forma interina (2001-2002) luego de que Hugo Banzer dejara la Presidencia por un diagnóstico de cáncer. Quiroga era su vicepresidente, un rol que le ha valido múltiples cuestionamientos.

Banzer mandó en Bolivia de forma dictatorial entre 1971 y 1978, antes de apostar por la democracia en los 90. Cuando Quiroga dejó el cargo en 2002, alternó la política activa con su trabajo en foros multilaterales y misiones internacionales, erigiéndose en una de las caras más visibles de la derecha latinoamericana.

Quiroga, de la Alianza Libre, tiene un plan de gobierno con «siete pilares»: salvar la economía; reactivar la producción; propiedad popular; Bolivia digital; democracia, autonomía, justicia y seguridad; política social; y reinserción internacional.

A sus 65 años, propulsa un «cambio radical» que incluye un acuerdo con el FMI que les permita obtener «un monto importante de dólares», entre 2 y 4.000 millones.

A nivel de comercio, aboga por seguir «el ejemplo de Chile y Perú», logrando acuerdos con grandes bloques para potenciar exportaciones. Los principales mercados con los que buscará lograr pactos son China e India, así como EE.UU. y la Unión Europea.

En una línea similar a la de su contrincante, Quiroga desea «desmantelar el sistema de elección de los altos cargos del Órgano Judicial (magistraturas del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental)», de manera que se pueda «asegurar transparencia e independencia en el sistema de justicia».

En su política exterior opta por «una nueva inserción internacional», con lo cual daría un cambio en comparación a la actual gestión. «Bolivia debe volver al camino de la democracia, de la independencia de poderes, de la seguridad jurídica, y que por tanto se convierte en un país atractivo para inversiones, seguro para el turismo y confiable para los préstamos», dice su proyecto.

Jornada con incidentes «aislados»

El TSE reconoció que se dieron unos incidentes «aislados», pero en general, valoró la jornada electoral por su tranquilidad en el 100 % de las 34.026 mesas dispuestas a nivel nacional.

Previamente, el Gobierno reportó la detonación de un artefacto explosivo cerca de un centro de votación en el municipio Entre Ríos, en el departamento de Cochabamba.

En ese mismo centro de votación iba a emitir su voto el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez, de la agrupación Alianza Popular. Medios locales reseñaron que hubo un enfrentamiento entre seguidores y detractores, mientras lanzaban piedras, botellas y vidrios.

Más de 7,5 millones de personas fueron llamadas a participar de estas elecciones generales. Además de presidente y vicepresidente, los bolivianos votaron para elegir a los 36 integrantes del Senado y a los 130 miembros de la Cámara de Diputados, para así completar la Asamblea Legislativa Plurinacional.

También seleccionaron a siete diputados indígenas originarios campesinos y a nueve representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, uno por cada departamento.