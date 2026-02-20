Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cultura Televisión

Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

PorRedacción Perlavisión

Feb 19, 2026 #actor, #Cultura

El actor Eric Dane, recordado por su papel como el doctor Mark Sloan en la serie “Grey’s Anatomy”, falleció este jueves a los 53 años en medio de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La información fue dada a conocer por el portal TMZ, que sostiene que el intérprete perdió la vida en un hospital de Los Angeles, en el estado de California, mientras se encontraba acompañado por su esposa, hijos y amigos.

El recordado actor, que también interpretó a Cal Jacobs en “Euphoria”, reveló que sufría ELA en abril del año pasado, luego de un recorrido que lo llevó por múltiples especialistas médicos, hasta que finalmente un neurólogo lo diagnosticó.

La revista People publicó un comunicado de la familia, donde afirman que “con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos preciosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo”, agregó el comunicado.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Cienfuegos Televisión

20 de febrero: Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo

Feb 20, 2026 Redacción Perlavisión
Cienfuegos Cultura

Arte comunitario y creación, el teatro en Cienfuegos enfrenta las adversidades

Feb 19, 2026 Jorge Domínguez Morado
Cultura Internacional

Arranca el Año del Caballo de Fuego: ¿Qué simboliza en el zodiaco chino?

Feb 17, 2026 Agencia EFE

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión