Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

El actor Eric Dane, recordado por su papel como el doctor Mark Sloan en la serie “Grey’s Anatomy”, falleció este jueves a los 53 años en medio de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La información fue dada a conocer por el portal TMZ, que sostiene que el intérprete perdió la vida en un hospital de Los Angeles, en el estado de California, mientras se encontraba acompañado por su esposa, hijos y amigos.

El recordado actor, que también interpretó a Cal Jacobs en “Euphoria”, reveló que sufría ELA en abril del año pasado, luego de un recorrido que lo llevó por múltiples especialistas médicos, hasta que finalmente un neurólogo lo diagnosticó.

La revista People publicó un comunicado de la familia, donde afirman que “con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos preciosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo”, agregó el comunicado.