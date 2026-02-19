Arte comunitario y creación, el teatro en Cienfuegos enfrenta las adversidades

Una vez más, en medio de las adversidades, los artistas cienfuegueros buscan alternativas para llegar con su arte al público, ya sea en una sala teatral o en las comunidades.

«El teatro Tomás Terry no ha dejado de presentar obras de teatro o agrupaciones musicales, la sala Guanaroca va a estar abierta todos los domingos para los niños, para las familias cienfuegueras. Esta sala se mantiene con la programación, al estar incluida en uno de los circuitos que respaldan el servicio electrico del hospital provincial. Estamos protegiendo la programación infantil para nuestros niños», asegura Daimany Blanco, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

«No ha sido difícil reorganizar nuestra programación porque todas nuestras agrupaciones habitualmente hacen trabajo comunitario, van hacia las comunidades, hacia zonas en situación de vulnerabilidad, o de difícil acceso».

Como parte de esta labor comunitaria organizan brigadas donde confluyen agrupaciones con espectáculos para diversos públicos. «Todos los sábados iremos a un Consejo Popular diferente, con el Conjunto Folclórico de Cienfuegos, el circo Perlita Sureña».

Los teatristas estarán acompañados por escritores del Centro Provincial del Libro y la Literatura, artistas del Centro de la Música, entre otras manifestaciones.

En otros escenarios de la provincia tambien encuentran espacios a pesar de la compleja situación que atraviesa el país por las restricciones en la entrada de combustibles debido al incremento en el cerco económico, comercial y financiero del gobierno de Donald Trump. «Teatro de los Elementos mantiene su programación en Cumanayagua, un grupo importante en el desarrollo cultural de ese territorio, mientras Teatro de la Fortaleza, prosigue sus presentaciones en la Ciudad Nuclear».

«Los cortes eléctricos no frenan la creación», afirma el joven actor y director del Teatro Guiñol Cienfuegos. «Pensar también en las grandes puestas en escenas para la sala, pero también puestas en escenas que podamos tener en otros espacios y que la tecnología sea la mínima o la tecnología que podamos usar no comprometa el sistema electronergético nacional. Eso es importante desde la creación, que nuestros artistas puedan incentivarse y crear de manera diferente buscando otras alternativas».