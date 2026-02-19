Cada 19 de febrero profesionales de diversas disciplinas celebran el advenimiento de un nuevo aniversario de constituido el Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos Rita Suárez del Villar. Medio siglo dedicado a la preservación y custodia del patrimonio archivístico avalan a esta entidad.

Fundado en 1976, la sede tuvo una ubicación anterior hasta trasladarse al lugar que ocupa.

Reunir tanta documentación ha propiciado una saturación espacial que implica el colmado de un recinto análogo en la calle Santa Clara, además del centro insignia. Según declara el Doctor en Ciencias Alejandro García Rodríguez, Especialista Principal del Grupo de Procesos Técnicos el deterioro físico de ambos inmuebles conspira contra la conservación ideal de los bienes a su resguardo.

No obstante; poner al alcance de la comunidad la información y hacer empleo eficaz del legado documental del territorio en ganancia de investigadores, científicos, historiadores y usuarios en general, es el propósito del colectivo de trabajadores. El control de la política en materia de archivo y el funcionamiento efectivo de sus servicios queda bajo jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

En defensa de esta inestimable actividad se celebra el IV Taller de Gestión Documental y Archivos, un evento dedicado a la investigación de fuentes documentales de cualquier tipo, en esta oportunidad la convocatoria tenía alcance nacional, pero el contexto actual imposibilitó la participación esperada. El objetivo primario es socializar e intercambiar experiencias desde el enfoque de la ciencia y sus proyecciones, declaró la Máster en Ciencias Arletys Piloto Ordoñez, Especialista Principal del Grupo de Procesos Informativos.

«Asimismo debatir sobre temas sociológicos, asumir nuevos retos y desafíos y lograr que el pueblo, nuestra razón de ser se acerque a la institución, es una de las intenciones marcadas de este encuentro», agregó.