Figuras de la cultura española destacan apoyo a Cuba

Diversas personalidades de la cultura en España destacaron su apoyo a Cuba, con mensajes de solidaridad y empatía en medio del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

En una nota difundida por Cubainformación, los actores Emilio Gutiérrez Caba, Pepe Viyuela y Carlos Olalla, Amparo Climent y Teresa Del Olmo, y de Carmen Barrios (escritora), se pronunciaron al respecto, en colaboración de la promotora y activista cultural Pilar Zumel.

Gutiérrez Caba recordó su visita a Cuba en 1996, donde impartió un curso de teatro. Creo que lo más importante de la isla son sus habitantes, la gente en general.

“Y ya entonces sufrían el bloqueo injustificable y absolutamente absurdo de Estados Unidos. Y yo creo que hoy en día se ha llegado a una situación absolutamente intolerable en el orden internacional”, remarcó.

Pepe Viyuela dijo que es sencillamente un acto de justicia manifestar claramente mi apoyo a los cubanos, “un pueblo que está siendo injustamente machacado por este bloqueo brutal, asesino y criminal de Estados Unidos”.

Un pueblo tiene derecho a elegir su destino y la intromisión extranjera siempre ha llevado a resultados catastróficos. Cuba, a lo largo de su historia, ha sido un exponente clarísimo de la defensa de la sanidad universal, de los derechos sanitarios y de los derechos humanos, evidentemente, añadió Viyuela.

A su turno, Amparo Climent quiso enviar desde Madrid un abrazo solidario y comprometido con el pueblo cubano.

“Estamos con vosotros, con vosotras, en esa lucha contra ese animal que está en la Casa Blanca. El bloqueo dura mucho tiempo y tenemos que acabar con él”, acotó.