Muere Michael Patrick, actor de ‘Game of Thrones’, a los 35 años

El actor irlandés Michael Patrick, conocido por su participación en la serie de HBO Game of Thrones, murió el miércoles a los 35 años a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en febrero de 2023.

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Sheehan detalló que el actor pasó sus últimos días en el Hospicio de Irlanda del Norte, donde ingresó hace poco más de una semana. “Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”, expresó en la publicación, en la que destacó que su esposo fue una inspiración constante, no solo durante su enfermedad, sino a lo largo de toda su vida.

Michael Patrick fue un actor y escritor norirlandés, nacido en 1991. Estudió Ciencias en la Universidad de Cambridge y ahí mismo comenzó a incursionar en el mundo de la actuación al participar en el grupo de comedia conocido como Cambridge Footlights.

Participó como guionista de My Left Nut de la BBC, una miniserie de comedia y drama de 2020. Se le recuerda por aparecer en la sexta temporada de Game of Thrones, pero también tiene créditos en producciones como This Town, The Spectacular y Blasts From the Past.

La enfermedad de Michael Patrick

En febrero de 2023, Michael Patrick fue diagnosticado dentro de las enfermedades de la neuronas motoras, la cual se describen como un grupo de trastornos neurológicos progresivos (ENM) que afectan las neuronas motoras y las células que controlan la actividad de los músculos esqueléticos., de acuerdo con información del National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Las personas que reciben un diagnóstico como la esclerosis lateral primaria, la atrofia muscular progresiva o espinal, o la enfermedad de Kennedy, entre otras, se ven afectadas por el daño a las células que controlan actividades como la respiración, el habla, caminar e incluso tragar.