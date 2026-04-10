Estrenos internacionales y un clásico cubano en tardes de Arte 7

(Escrito por: Rubén Ricardo Infante)

Cada tarde de domingo, la revista cinematográfica Arte 7 se convierte en un espacio de preferencia para los televidentes cubanos. Sus propuestas fílmicas, las series y secciones habituales lo hacen un encuentro necesario para estar al tanto de las producciones más recientes, las noticias y el quehacer audiovisual a nivel nacional e internacional.

Su conformación como revista le permite también ofrecer al televidente un encuentro cercano e íntimo, cargado de la familiaridad y el afecto que el horario y el día de transmisión le otorgan. Arte 7 tiene la capacidad de generar siempre interés y sostener una audiencia leal que asegura su propósito de ser un espacio necesario, utilitario y que aporta al conocimiento sobre el cine.

Este domingo 5 de abril, el espacio exhibió un filme sugerente en el sentido estético, al manejar códigos y procesos de la pintura, el impresionismo y la capacidad de sugerir, desde los mundos visuales hasta la realidad. En esta mezcla de realidad y ficción, de búsqueda de la belleza a través del arte, el filme franco-belga Los colores del tiempo (Cédric Klapisch, 2025) logra llevarnos de la mano por este viaje de los sentidos, de las experiencias y del tiempo.

La propuesta, visualmente muy atractiva, se conforma como un gran escenario, donde cada pieza, cada obra o golpe de efecto visual aporta a la riqueza estética y fotográfica del filme. En ese aspecto se destaca su realización, aunque igualmente deja de lado el cuidado de otras especialidades que bien podrían aportar al discurso de la obra.

A través de la historia de una vivienda se establece un juego que continúa en el tiempo, cuando, años después, sus herederos deciden volver a la casa y a su espíritu, donde se aprecian los ecos del proceso transformador que significó lo industrial y cultural, al tiempo que se inventaba la fotografía y nacía el Impresionismo.

En la próxima emisión de la revista se exhibirá el filme El encanto del champán (Mark Steven Johnson, 2025), comedia romántica acerca de una ejecutiva que, en un viaje a Francia, conoce a un parisino e inicia un romance que traerá otros resultados desconocidos para su vida y carrera.

Para la emisión correspondiente al 19 de abril, Arte 7 propone un clásico del cine cubano: la ópera prima del reconocido director Fernando Pérez, Clandestinos (1987). El filme cuenta con las interpretaciones memorables de Luis Alberto García e Isabel Santos en los roles protagónicos, dos histriones que alcanzaron con sus actuaciones reconocimiento mediante premios y el cariño del público.

La defensa de los personajes de Ernesto y Nereyda, el amor en medio de la lucha contra Batista y la desgarradora escena final del filme lo han convertido en un recuerdo que va del dolor al testimonio, como un reflejo de la separación, la muerte y la violencia.

En el último domingo de abril, Arte 7 regresa con un estreno, esta vez del año 2026, con la comedia alemana Fabián y la boda mortal (Markus Sehr, 2026), filme donde se unen los deseos de un estafador, una boda y el robo de una estatua; sin embargo, un asesinato cambiará todos los planes.

Con estas cuatro propuestas del mes de abril, Arte 7 sostiene su objetivo de proponer obras de cinematografías de distintas naciones, al tiempo que nos acerca a filmes de reciente producción y a clásicos del cine cubano, variedad que se agradece en su concepción temática.