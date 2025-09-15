«Adolescencia» arrasa en los Premios Emmy y se consolida como la revelación del 2025

(Tomado de Cinemanía)

Es posible que los Premios Emmy 2025 sean uno de los más repartidos en los últimos años. Muchas series han acabado la noche con un premio, algunas como Hacks o Separación con dos, The Pitt con tres y The Studio con cuatro. Pero la que ha destacado por encima del resto ha sido Adolescencia, la miniserie de Netflix que se convirtió en un éxito inesperado a principios de este año.

Este drama es único por varios motivos. Sus cuatro episodios fueron grabados en plano secuencia y cuentan con grandes interpretaciones. Además, trata un tema muy delicado como es el bullying y la violencia entre menores de edad. Su calidad y crudeza han sido suficientes para coronarse como la serie más galardonada en la ceremonia con seis Premios Emmy.

El primero de la noche fue para Philip Barantini, que recibió el premio a mejor director en una serie limitada o antológica. Adolescencia también ganaría más tarde en la categoría de mejor guion, cuyo galardón recibieron Jack Thorne y Stephen Graham, siendo este último también creador y protagonista de la obra.

El momento más entrañable fue cuando Owen Cooper subió a recoger el premio a mejor actor secundario en una serie limitada o antológica. Con tan solo 15 años, el actor británico se ha convertido en el más joven en recibir un Emmy interpretativo. En la misma categoría estaba nominado Javier Bardem por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez.

Erin Doherty consiguió el cuarto trofeo de la noche para Adolescencia al conseguir el premio a mejor actriz secundaria en una serie limitada o antológica. La intérprete aparece en un solo episodio, pero la carga dramática del mismo y su espectacular actuación le han servido para conseguir el merecido galardón.

Fue la gran noche de Stephen Graham, que subió muy emocionado al escenario por segunda vez para recoger el premio a mejor actor protagonista en una serie limitada o antológica. Su esfuerzo y compromiso con Adolescencia ha sido muy especial, ya que además de tener el papel protagonista era también creador y guionista.

Por último, Adolescencia se coronó como la mejor serie limitada o antológica de los Premios Emmy 2025. Graham y el resto del equipo subieron para recoger el sexto galardón de la noche para la miniserie, y el actor y guionista británico destacó la unión de todas las personas que han trabajado para hacer posible esta obra.

Cabe destacar que en los Premios Emmy de las Artes Creativas, celebrados con anterioridad a la gala principal, Adolescencia recibió dos galardones: casting y fotografía en una serie limitada o antológica. Por lo tanto, termina esta 77ª edición ganando en ocho de las trece nominaciones con las que contaba.

Los Premios Emmy

-Mejor serie dramática: «The Pitt», HBO|Max

-Mejor comedia: «The Studio», Apple TV+

-Mejor miniserie: «Adolescencia», Netflix

-Mejor actor dramático: Noah Wyle, «The Pitt»

-Mejor actriz dramática: Britt Lower, «Severance»

-Mejor actor de comedia: Seth Rogen, «The Studio»

-Mejor actriz de comedia: Jean Smart, «Hacks»

-Mejor actor de miniserie o película para televisión: Stephen Graham, «Adolescencia»

-Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, «El Pingüino»

-Mejor actor de reparto de serie dramática: Tramell Tillman, «Severance»

-Mejor actriz de reparto de serie dramática: Katherine LaNasa, «The Pitt»

-Mejor actor de reparto de comedia: Jeff Hiller, «Somebody Somewhere»

-Mejor actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder, «Hacks»

-Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Owen Cooper, «Adolescencia»

-Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Erin Doherty, «Adolescencia»