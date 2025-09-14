Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Salud

Donación de ROUCO SURL contribuirá a diagnósticos en Cienfuegos para prevenir cáncer de mama

PorJorge Domínguez Morado

Sep 14, 2025 #hospital, #ROUCO, #salud

Como resultado de las alianzas entre los sectores estatal y privado, uno de los equipos del hospital Doctor Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, empleado en la realización de mamografías volverá a funcionar.

Un donativo de ROUCO SURL hace posible esta revitalización. Se trata de una UPS con dos baterías, la cual permitirá mantener funcionando el mamógrafo aun cuando existan problemas con la energía eléctrica, asegura Arianna Aguiar, directora de Comunicación de esta pequeña empresa creada en 2001, especializada en productos y servicios para mercado automotriz además de la comercialización de tecnologías que contribuyen al cambio de matriz energética en Cuba.

«Contribuir a la calidad de vida de la sociedad es una responsabilidad de todos. No es la primera vez que realizamos este acercamiento a la salud», precisa.

«Hemos donado baterías y otros insumos útiles para el hospital pediátrico Paquito González Cueto y al hospital de Aguada de Pasajeros. En esta ocasión, priorizamos la atención a las mujeres que necesitan los exámenes para la detección precoz del cáncer de mama».

La dirección del hospital cienfueguero y especialistas del Centro de Diagnóstico por Imágenes agradecieron esta donación que sienta las bases para otros intercambios.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Entrada relacionada

Salud

Vuelve la promoción de salud a los jóvenes, en formato de Diario (+📹)

Sep 12, 2025 Frank Losa Águila
Salud

Estudio descarta que esperanza de vida supere los 100 años

Sep 4, 2025 Prensa Latina
Salud

Lo que los olores corporales revelan sobre tu estado de salud

Sep 2, 2025 BBC Mundo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión