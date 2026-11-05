El agua vuelve a Paraíso: crónica de una solución colectiva

Sobre la distribución del agua en Cienfuegos y en todo el país existen numerosos trabajos que abordan diversas aristas de esta problemática.

Cándido Rafael Gómez, representante de Acueducto en el Consejo Popular de Paraíso, plantea: «Nunca había visto esto: una tupición que ni subía ni bajaba agua para Paraíso».

Durante casi dos semanas, la brigada de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Cienfuegos intervino en esta zona con el apoyo de la presidenta del Consejo Popular y de los vecinos del barrio de Paraíso, en la ciudad de Cienfuegos. Después de no pocas perforaciones en busca de lo que impedía la llegada del líquido, el representante de Acueducto en el Consejo Popular de Paraíso relata el hallazgo.

Rafael Gómez, representante de Acueducto en el Consejo Popular de Paraíso, explica: «Apareció un mazo de raíces en una T que obstaculizaba el paso del agua, que ya se tenía a dos metros. Ahí perforamos el tubo y se le dio solución al problema».

Lo que aparentemente parece tan sencillo demandó mucho trabajo y esfuerzo, sobre todo el apoyo de especialistas, así como de las autoridades de la provincia, ante tantas limitaciones para afrontar esta situación. De ello nos cuenta la diputada y presidenta del Consejo Popular de esta localidad, Odalis Quero Rodríguez, quien confiesa que, inmediatamente se afectó la entrada de agua al barrio, llamó a las direcciones de Acueducto municipal y provincial, así como al gobierno y al Partido en la provincia, y priorizaron los trabajos en el barrio para que se solucionara rápido. Reconoce que resultó complejo por la cantidad de perforaciones que hubo que hacer para encontrar las raíces que impedían el paso del agua por la tubería, pero también subraya el apoyo de la comunidad y de los vecinos.

El apoyo multisectorial y de las máximas autoridades de la provincia demostró que no hay nada imposible cuando la unidad y el liderazgo comunitario resuelven un problema común para la ciudadanía.