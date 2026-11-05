Serie chilena de eminencia y oropel

En busca de prestigio y etiquetas indicadoras de calidad, el cine primero y después la televisión se aproximaron a obras teatrales y literarias que garantizaran, precisamente, por una suerte de ósmosis, la transferencia a imágenes y sonidos de la profundidad, el humanismo y la belleza. Sin embargo, solo en los años 2000 se han demostrado las superiores posibilidades de las series a la hora de hacer adaptaciones literarias de las llamadas novelas-río, en tanto pueden recrearse en la reconstrucción de ciertas atmósferas y matices de los personajes.

La anterior aseveración se cumple de la A a la Z en la versión seriada para televisión de La casa de los espíritus, de Prime Video, que está saliendo al aire por Multivisión y tiene como showrunners —es decir, guionistas principales o responsables de los principales núcleos dramáticos— a Fernanda Urrejola y Francisca Alegría. La dirección corre a cargo de esta última, junto al prestigioso cineasta Andrés Wood, cuyas películas han sido importantes éxitos nacionales e internacionales, desde Historias de fútbol (1997) hasta Violeta se fue a los cielos (2011), pasando por la muy elogiada Machuca (2004).

Entonces, estamos en presencia de lo que llaman «serie de autor», en tanto sus hacedores aspiran a lograr el rigor del mejor cine de arte y ensayo, tradicionalmente inclinado a las adaptaciones literarias. Además, se supera en todos los aspectos aquella versión cinematográfica de 1993, dirigida por el danés Bille August y con nada menos que Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder y Antonio Banderas en los principales papeles. Aquella desconcertante película contaba con casi todo lo necesario para lograr una buena obra: estrellas, buen director y excelente texto de base. Pero dijimos casi, porque se colocaba en el otro hemisferio de la mínima autenticidad y del verismo que se apegara a una realidad social y política: la de Chile en el siglo XX.

Publicada en 1982 por la mismísima Isabel Allende, la primera novela de la escritora chilena cuenta la historia de una familia a través de tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba. Esta última descubre los diarios de la primera, lo cual explica la voz en off de una mujer que cuenta la saga familiar, estrechamente vinculada a los acontecimientos políticos. El principal personaje masculino es Esteban Trueba (excelentemente interpretado por Alfonso Herrera), que pasa de minero pobre a terrateniente poderoso y será uno de los que ejerza una violencia que abunda en el libro, en la serie y en la historia de Chile.

Así, una historia netamente política se convierte en un drama intimista de corte más o menos retro, para garantizar el despliegue de los fastos y los detalles de una ambientación prolija, así como para verificar en imágenes y sonidos el cuidado técnico-artístico y los valores de producción y, en términos de talento, lo que esta serie significa. Por estos caminos llegamos a uno de los principales problemas del guion: los relatos contados por un personaje que habita el futuro, o aquellos que cuentan seres con capacidades adivinatorias, suelen arruinar parcialmente el suspenso y la intriga, porque conocen en qué termina todo y muchas veces hacen spoilers involuntarios al espectador, que no sabe ni quiere saber el final hasta que llegue el momento.

Además, los elementos fantásticos, como la adivinación, la aparición de espíritus y otros, diluyen el contenido realista y social, porque, si la dictadura de Pinochet es anunciada proféticamente como algo inevitable, entonces los crímenes de los verdugos se diluyen por la acción sobrenatural o la fuerza de un destino inalterable. Y así, a diferencia de la novela, los personajes femeninos son imprecisos y místicos, además de carecer de anclajes precisos en la realidad nacional, a diferencia de Esteban Trueba, que es el único personaje principal que nos permite aseverar que la dictadura y la violencia son algo más que un fondo, un contexto en el cual apenas se integran las historias de las tres mujeres.

Así, la serie registra una constante oscilación entre los códigos inherentes al seriado de corte histórico, el melodrama familiar, el sociopolítico y el fantástico, aunque siempre debe decirse, ante todo, que se trata de una adaptación respetuosa e incluso de un realismo que a veces resulta un tanto explícito y plano, si se tiene en cuenta que la novela juega constantemente con elementos irreales. Pero aquí están reproducidos con laudable exactitud los paisajes, las costumbres, el acento y las diferencias de clase, así como la violencia de los poderosos y la ejercida contra la mujer, que forman parte de ese país llamado Chile. Y ese logro, que no es pequeño, está totalmente fuera del alcance de Hollywood, por mucha Meryl Streep que consiga contratar.

Independientemente de que el realismo mágico de la novela apenas se integra a la historia nacional, la serie cuenta con un tono mucho más contenido, para su bien, que los desmanes de la colombiana Cien años de soledad, la mexicana Como agua para chocolate o la brasileña Gabriela, llegadas recientemente para demostrar que la mayoría de edad de la televisión seriada, inspirada en la literatura, también alcanzó a Latinoamérica.

(Publicado en Portal de la TV Cubana)