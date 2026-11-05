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Cienfuegos: Taekwondo escolar se prepara para el reto de 2026

Primitivo González Prado 5 de noviembre de 2026 No hay comentarios

En 2025, los taekwondocas cienfuegueros de la categoría escolar (13-14 años) se posicionaron en el cuarto lugar, lo que supuso una mejora respecto al quinto puesto obtenido en la versión precedente. Ahora, de vuelta a los entrenamientos en el nuevo año, el colectivo tiene la mira puesta en la cita de los colegiales de 2026.

Para esa cita, más del noventa por ciento de la cantera está integrada por deportistas de nuevo ingreso, sin experiencia competitiva. A pesar de ello, tanto atletas como entrenador comparten el propósito de mantener o mejorar los resultados del año anterior, conscientes del trabajo que deben realizar en el orden técnico y táctico.

En tal sentido, preparador y atletas comentan el trabajo que realizan y sus expectativas para la próxima temporada.

Históricamente, el taekwondo cienfueguero ha tenido figuras relevantes en eventos nacionales y foráneos. Preservar esa tradición está en el empeño de la nueva generación de atletas y preparadores del territorio.

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