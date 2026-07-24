Aguada de Pasajeros acoge acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional">

En una jornada de reafirmación patriótica y compromiso revolucionario, el municipio de Aguada de Pasajeros realizó este viernes el acto provincial en Cienfuegos por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

La celebración reunió a una amplia representación del pueblo del más occidental de los municipios cienfuegueros para conmemorar la gesta liderada por la Generación del Centenario.

La elección de Aguada de Pasajeros como sede responde a sus destacados resultados en diversos frentes económicos, políticos e ideológicos, que le valieron este reconocimiento por parte del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba. El territorio sobresale particularmente en la producción de arroz, y el mérito de haber albergado el acto nacional por el Día del Campesino, el pasado 17 de mayo.

Pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, la economía local no solo resiste sino que alcanza el mayor superávit de toda la provincia, con un crecimiento de más de siete millones de pesos. Este logro habla del tesón y la creatividad de su gente, que también avanza en la transición energética con la instalación de fuentes renovables en viviendas, instalaciones productivas y servicios esenciales .

Durante el acto, fueron estimulados colectivos laborales del municipio y la provincia.

La cita se enmarca además en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, bajo el principio que guía al territorio: «Cienfuegos, jamás le fallará a la Revolución» .

El municipio de Rodas, por su parte, recibió la condición de Destacado en la celebración provincial, en reconocimiento a los resultados en los últimos meses en varios frentes de trabajo.