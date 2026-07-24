Revive la pasión beisbolera en Cienfuegos con el impulso a las Pequeñas Ligas

Cienfuegos con el impulso a las Pequeñas Ligas">

Tras el reciente paso de la Serie Nacional por Cienfuegos, la afición al béisbol volvió a encenderse en la Perla del Sur. Pero el entusiasmo no se queda solo en el estadio; el desarrollo de las Pequeñas Ligas lha generado un crecimiento sostenido en la incorporación de los infantes a la práctica de este deporte.

El estadio infantil de béisbol de Cienfuegos, conocido popularmente como el terreno de Muñoz, se ha convertido en el escenario ideal para potenciar el aprendizaje desde edades tempranas. Durante la etapa estival de 2026, un camagüeyano devenido cienfueguero, William Luis Campillo, ha asumido el reto de consolidar en los niños los elementos básicos del béisbol, motivado por el interés genuino de pequeños y padres.

«Me siento muy contento de poder continuar, en esta etapa estival, enseñando el ABC del béisbol a estos niños de la categoría 9-10 años. Algunos cambian de categoría, pero con vistas a sus proyecciones para el nuevo curso, mantener su preparación y crecer es lo que nos mueve. Seguimos trabajando con ellos y, por todo lo que sé de béisbol, ahí estaremos. Aunque soy camagüeyano, ya me enamoré de esta provincia que me abrió las puertas, y como tal tengo que pagarle con lo que sé hacer: jugar béisbol», comentó Campillo.

No son pocos los pequeños que, en este verano, bancan cumplir sus sueños e ilusiones de ser grandes peloteros. Con el respaldo incondicional de sus padres, aprovechan al máximo cada jornada de preparación. Lucas Suárez Rojas, practicante de béisbol, manifestó que el profesor los está ayudando mucho a crecer como peloteros y a llegar a ser grandes, por lo que prefirió dedicar gran parte de sus vacaciones a mejorar en el conocimiento de los elementos técnicos y tácticos del deporte.

Por su parte, Rodrigo Prendes González, también practicante, confesó que esta es su segunda semana con el profesor William y se siente muy contento porque ha mejorado notablemente los problemas técnicos y tácticos que tenía, fundamentalmente en el control, y asegura estar feliz. Gissell Juanes Gómez, madre de un atleta, expresó que sus hijos quieren ser grandes como peloteros y que los padres los acompañan en todo momento.

Luego de un largo periodo en el que la pasión de los infantes por la práctica de este deporte se vio minimizada, hoy renace, como en antaño, el entusiasmo entre atletas, niños, padres y activistas deportivos. Este resurgir desde edades tempranas evidencia la continuidad de la pelota en Cuba y augura un futuro prometedor para nuestro deporte nacional.