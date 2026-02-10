De luto la Televisión Cubana: Falleció el destacado actor Alden Knigt

(Escrito por Bruno Suárez Romero)

Informa la Agencia Actuar que en horas de la mañana de este martes falleció el querido actor Alden Knight, Premio Nacional de Televisión

El rostro de Alden Knight es entrañable para generaciones de cubanos. En más de una ocasión hemos visto a otros actores citarlo como referente y formador de nuevos talentos en la escuela para actores de la radio y la televisión, allá por los años setenta. El caballero Alden construyó una carrera monumental donde pocas tramas y géneros escaparon a su interpretación impoluta.

Nacido el 15 de agosto de 1936 en la región de Camagüey, se traslada con su familia, de ascendencia jamaicana, hacia tierras guantanameras, en el extremo oriente de Cuba.

Sus primeros pasos en el arte fueron como cantante y declamador, en la emisora CMKS, en Guantánamo, junto al conjunto Sorpresa y la agrupación de Julito Delgado. Tiempo después decidió mudarse a la Habana, donde recibió clases de actuación y logró trabajar en radio, teatro y televisión.

Muchas veces contó que su entrada a ese medio fue en la etapa en la que los programas se realizaban totalmente en vivo, pues no existía la técnica del video tape, lo cual obligaba a poner los cinco sentidos en el trabajo y concentrarse para interpretar los más disímiles personajes en el menor tiempo posible.

Formó parte del elenco del Teatro Musical de la Habana, donde representó a Mefistófeles, como protagonista de la obra homónima. También hizo el teatro en televisión. Una de sus obras más recordadas es Sizwe Banzi ha muerto, dirigida por Roberto Garriga, en los años 80 del siglo pasado. La trama de la obra se desenvuelve en Sudáfrica y en ella compartió la escena con Idelfonso Tamayo. La complejidad era tal que durante una hora tenía que desdoblarse entre doce y quince personajes.

Como actor resultó inmenso en telenovelas de gran carga dramática como las del espacio Horizontes, en policiacos de temáticas patrióticas como En silencio ha tenido que ser; y con la sensibilidad de su voz en las canciones del combo Los Yoyo, de Tía Tata cuanta cuentos.

Alden Knight formó parte de numerosas brigadas artísticas, actuando en intrincados territorios de la geografía nacional. Por ejemplo, en el 2008 integró la Brigada Artística Número 7 que viajó a la provincia de Pinar del Río, luego de que estas fueran seriamente afectadas por el huracán Gustav.

Entre sus defensas y compromisos ineludibles estuvo el dar valor a la imagen afrocubana por encima de rancios prejuicios y la colonización cultural.

A lo largo de su carrera integró dúos con Asenneh Rodríguez y la bailarina Olga Gómez. Realizó colaboraciones también con relevantes figuras como Alfonso Arau y José Antonio Alonso, entre otros grandes de la cultura cubana e internacional.

Participó en giras artísticas por Europa, que incluyeron naciones como España, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Gran Bretaña. En nuestra área geográfica hizo labores en México, Nicaragua, Jamaica y Venezuela, además de una presencia en las lejanas tierras de Angola.

Fundó el grupo teatral Tacya e incursionó en el teatro musical, donde escribió su primera canción, titulada Amor en Trinidad, una faceta poco conocida de su trabajo.