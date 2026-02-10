Partidos de todo el mundo emiten declaración en apoyo a Cuba

Medios de prensa divulgan hoy desde Montevideo, Uruguay, una declaración conjunta de partidos comunistas y revolucionarios de todo el mundo que llaman a la solidaridad con Cuba ante la embestida del gobierno de Estados Unidos.

La declaración ha sido firmada, hasta ahora, por 86 partidos de todos los continentes, incluido el Partido Comunista de Uruguay (PCU), consignan El Popular, órgano de ese último, y la publicación Caras y Caretas.

El texto condena “firmemente la nueva escalada de agresión del imperialismo norteamericano contra la soberanía e independencia de Cuba y los derechos del pueblo cubano”.

Se refieren también a la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos que designa a Cuba como una «amenaza inusual y extraordinaria» para su seguridad.

La considera un pretexto «a partir de mentiras» para tratar de impedir el suministro de combustibles a la isla y recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero que impone hace más de seis décadas, con el objetivo de provocar el máximo daño en las condiciones de vida del pueblo cubano.

Dice que Washington amenaza con medidas coercitivas de carácter extraterritorial, en “otra inaceptable y frontal violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, que ultraja la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y atenta contra la paz y la seguridad internacionales.

El ascenso hacia un nuevo y más grave nivel de la agresión y chantaje de los estados Unidos contra Cuba se inserta en un plan más vasto del imperialismo norteamericano de imponer su dominio sobre América Latina y el Caribe en el espíritu de la Doctrina Monroe, continúa el pronunciamiento.

Como parte de esa escalada agresiva menciona “la reciente agresión militar a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, y las amenazas a Colombia, México y a otros países de la región”.

«La embestida agresiva del imperialismo constituye no solo una amenaza contra la soberanía y los derechos del pueblo cubano, sino también contra los demás pueblos latinoamericanos y caribeños y los pueblos de todo el mundo, representando la mayor amenaza a la paz mundial, apunta.

«Expresando nuestra solidaridad con la Cuba socialista, hacemos un llamado a la más amplia solidaridad internacional en defensa de su independencia y soberanía y de los derechos del pueblo cubano, incluido el derecho a decidir, en paz y libre de injerencias y presiones externas, su futuro. ¡Cuba no está sola! ¡Cuba vencerá!», concluye el llamado.