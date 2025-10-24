Alejandro Palomino y Nora Elena Rodríguez: “El desafío de crear con honestidad un personaje”

Por: Ivón Peñalver

La frase que titula esta entrevista ha sido la máxima de dos actores que hoy constituyen un referente dentro de la propuesta televisiva Regreso al corazón.

Él, director; ella, actriz del grupo Vital Teatro. Unidos por el arte y la vida, esta pareja de eternos enamorados regresa a la pequeña pantalla —por invitación de la directora Loisy Inclán— para encarnar uno de los conflictos más desgarradores del dramatizado. Sobre esa experiencia conversamos.

¿Habían tenido la oportunidad de trabajar como pareja en un dramatizado de la televisión?

«Sí, hemos trabajado como pareja en dos ocasiones anteriores a Regreso al corazón: una en el habitual Cuando una mujer y otra en la telenovela Amores de verano (2012), bajo la dirección de Rafael (Cheíto) González».

¿Qué sabor les dejó en sus vidas este conflicto que interpretan?

«Estuvimos indagando e investigando sobre la enfermedad del Alzheimer. Reunimos mucho material audiovisual y testimonial acerca de esa dolencia. Entrevistamos a varios especialistas en el tema. Fue un proceso complejo el de preparación de estas situaciones dramáticas y comprometidas.

«Resultó muy delicado todo ese trabajo de configuración de los personajes, especialmente el de Lucía, por la exigencia que implica representar una criatura en esas condiciones psicofísicas».

¿Satisfechos con el resultado?

«Nunca se está completamente satisfecho con el resultado después de exponer un personaje en el ámbito escénico o audiovisual. Sin embargo, queda la satisfacción de haberlo entregado todo: de haber puesto tus mejores herramientas expresivas en la interpretación, explorando sus zonas oscuras, sus atrevimientos, su osadía, su capacidad de amar y su rol familiar y social.

«En ese sentido, sí sentimos una profunda satisfacción. No es fácil ganar el desafío de crear con honestidad un personaje, y esa ha sido siempre nuestra máxima».

Agradecimientos detrás de este trabajo inmenso…

«Hay mucha gente a la que agradecer. Personas bondadosas que nos entregaron su tiempo: médicos, especialistas, colegas, familiares… Y, por supuesto, agradecemos enormemente a Loisy Inclán su invitación a participar en esta telenovela y su dedicación durante todo el proceso creativo y de construcción del trabajo».

¿Se les volverá a ver unidos en otro dramatizado para la televisión?

«Coincidir como actores en un dramatizado no depende exclusivamente de nosotros. Son muchos los factores que deben coincidir para que eso ocurra. Pero sí, siempre estaremos listos para asumir cualquier propuesta con carácter y temperamento, según lo demande la obra o el proyecto.

«De todas formas, en la escena volveremos a coincidir más temprano que tarde, en un proyecto que ya se está gestando, escrito especialmente para nosotros por el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles. Pronto compartiremos nuevamente esfuerzos, ilusiones, desafíos y otra vital experiencia en este complicado oficio de la actuación».

A esperar, entonces, esta nueva propuesta actoral que sin dudas satisfará las expectativas de quienes disfrutan la particular manera de expresar de estos intérpretes, para quienes el teatro es su casa vital. La televisión, por su parte, les ha abierto nuevos resortes comunicativos, y ellos, como sabios hacedores de buen arte, han sabido afirmarse también en ese espacio.

Gracias por tantas emociones y por esos momentos de dolor compartido que, además de conmovernos, nos han hecho aprender. Así lo demuestran los comentarios en las redes sociales, donde se leen expresiones como: “Fantástico trabajo, Norita, felicidades” o “Qué proceso tan difícil el de esta enfermedad, tanto para el enfermo como para los familiares. Miren la expresión del rostro de esta actriz, parece una demente de verdad. Realmente es una estrella”.